Bald jeder vierte Arbeitslose in Wien ein Flüchtling

21,8 Prozent in Wien, Tendenz steigend; gegenüber 1,8 Prozent im Burgenland oder 3,2 Prozent in Kärnten. Der Anteil von Flüchtlingen an allen Arbeitslosen pro Bundesland klafft zwischen Wien und dem Rest Österreichs extrem auseinander. Gemeint sind Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, die beim Arbeitsmarktservice gemeldet sind. Selbst in Oberösterreich und der Steiermark, die mit Städten wie Linz oder Graz Flüchtlinge stärker anziehen, liegt der Anteil der Flüchtlinge an den Arbeitslosen bei nur knapp über fünf Prozent. Diese Zahlen belegen die extreme Schieflage innerhalb Österreichs bei der Verteilung der Zuwanderer.

Um Mindestsicherung zu beziehen, müssen erwerbsfähige Flüchtlinge übers AMS einen Job suchen oder einen (Deutsch)-Kurs besuchen. In Wien machen Flüchtlinge aktuell knapp 40 Prozent aller Schulungsteilnehmer aus, in Niederösterreich sind es 7,6 Prozent in Oberösterreich 9,2 Prozent.