Barbara Blaha: "Wir müssten strenger mit den Medien sein"

profil: Woran liegt das?

Blaha: Da müssten wir alle strenger mit den Medien sein und Vielfalt stärker einfordern, schon allein um der Qualität willen: Männer und Frauen erleben immer noch eine andere Sozialisation und sind mit ganz unterschiedlichen Problemlagen konfrontiert, zum Beispiel in der Frage der unbezahlten Arbeit. In der Corona-Krise haben wir die Kinder und damit meist auch die Mütter zu Hause eingesperrt. Als sich ÖVP-Klubobmann August Wöginger in der ORF-Sendung "Im Zentrum" freute, dass seine Frau das ganze Homeschooling erledigt, hat es mir die Schuhe ausgezogen. Medial war das aber kaum Thema. Das ist sicher ein Diversitätsproblem. Männliche Journalisten haben offenbar Frauen, die das für sie wegorganisieren. Auch soziale Diversität ist eine große Frage. Heute rutscht man nicht mehr so leicht in den Journalismus hinein wie früher. Mehrere Jahre Praktika muss man sich erst einmal leisten können.



profil: Journalisten, die in die Politik gehen, gibt es immer wieder, Politiker als Journalisten weniger. Was war Ihre Motivation?

Blaha: Was als politische Lösung wahrgenommen wird, hängt ganz stark davon ab, welche Meinungen überhaupt in der öffentlichen Arena Platz haben. Unternehmer oder Menschen mit mehr Geld sind dort sehr gut repräsentiert. Die Perspektive jener, die von der eigenen Arbeit leben müssen, fehlt mir aber oft. Dass unser Projekt halb Thinktank, halb Medium wird, war deswegen klar, weil unsere wissenschaftliche Arbeit verständlich kommuniziert werden soll, sodass man es auch ohne Studienabschluss versteht.



profil: Darum auch das Büro im 15. Bezirk?

Blaha: Ein "Think Tank der Vielen" im 1. Bezirk geht sich symbolisch nicht aus. Mir war klar, der Laden, den wir aufmachen, muss dort sein, wo die Leute leben. Ich selbst lebe auch hier.



profil: Sind Sie oft mit Hasskommentaren konfrontiert?

Blaha: Wir haben von Anfang an stark auf Austausch gesetzt. Wenn wir mit Kritik konfrontiert sind, wird auch zurückgeschrieben, verbindlich im Ton, aber hart in der Sache. Beschimpfungen lasse ich nicht stehen-nicht weil ich das nicht aushalte, sondern weil alle, die mitlesen, sehen sollen, dass so etwas keinen Platz bei uns hat. So etabliert sich ein Ton, und die anderen User helfen mit, zu moderieren. Viel anstrengender finde ich sexuell konnotierte Kommentare, wie sie wohl jede Frau im Internet erlebt.