Melisa Erkurt und Susanne Wiesinger über die Schule: "Wir reden zu wenig Klartext mit den Eltern"

Wiesinger: Seltsamerweise wird in Bobo-Schulen oftmals rassistischer agiert als in Brennpunktschulen. Bei uns gibt es keine Durchmischung. Wir tragen jeden Ali, jede Aishe durch, damit sie ins Gymnasium gehen können. Wir reden aber zu wenig Klartext mit den Eltern, auch aus falsch verstandener Toleranz. Viele Lehrer-ich früher auch-rechtfertigen das mit "deren Kultur".Das ist für mich Rassismus.

Erkurt: Ich habe viele Eltern erlebt, die willens wären, aber dann klappt es nicht, weil sie nicht Deutsch können, viel arbeiten, kein Geld für Nachhilfe haben. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber für mich sind die Eltern zu vergessen. Wir brauchen eine Schule, in der niemand auf sie angewiesen ist. Wenn ich zurückdenke: Für mich war es wichtig, dass meine Lehrer meinen Vater nicht kennenlernen. Sie hätten mich anders bewertet.

Wiesinger: Wir haben ein anderes Problem. In Brennpunktschulen werden Kinder oft so gut bewertet, wie sie gar nicht sind. Ich mache es selbst auch, aber es tut mir weh, weil die Kinder ja irgendwann draufkommen, dass andere viel mehr können als sie.

profil: Dafür, dass Bildung in Österreich vererbt wird, gibt es empirische Befunde.

Wiesinger: Ich erinnere mich noch an eine Zeit, als wenige Kinder mit Migrationshintergrund in Favoriten waren. Damals sind die "Hausmasta"-Kinder, wie man sie total abwertend genannt hat, nie ins Gymnasium gekommen. Es gibt auch die Nichtintegration der autochthonen Kinder aus bildungsfernen Schichten.

Erkurt: Die sozioökonomisch Schwächsten sind aber oft Kinder mit Migrationshintergrund. Ihr Buch, Frau Wiesinger, verkaufte sich mit der Botschaft: Die muslimischen Kinder und ihre Eltern sind schuld. Ich sehe es anders. Sie haben das Problem, nicht sie sind das Problem. Jetzt rächt sich das, indem sie Zuflucht bei Erdoğan suchen, der ihnen verspricht: Du gehörst zu uns.



profil: Religion spielt für muslimische Kinder eine große Rolle, schreiben Sie beide. Frau Wiesinger meint, dass sie sich deshalb auf anderen Gebieten weniger anstrengen.

Wiesinger: Nichts erhöht einen so sehr wie der Glaube. Das ist nicht nur im Islam der Fall. Wenn ich in diesem Leben nichts erreiche, komme ich wenigstens ins Paradies-und jemand anderer nicht.

Erkurt: Es wäre eine Lüge gewesen, hätte ich meinen Schülerinnen gesagt, dass sie alles erreichen können, wenn sie fleißig sind. Die Religion ist für viele wenigstens eine Sache, in der man gut sein kann. Auch das Haram-Getue ist ein Ersatz.