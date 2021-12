Erwin Pröll: Eine Weihnachtsgeschichte

Erwin Pröll wurde an einem 24. Dezember geboren – wann sonst? Dass an diesem Tag ein heller Stern über Niederösterreich leuchtete, ist nicht überliefert, aber sehr wahrscheinlich. Es war das Jahr 1946, die Not im Land groß. Die Karriere des Erwin Pröll im Schnelldurchlauf: Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien, Referent im niederösterreichischen ÖVP-Bauernbund, Landesrat in Niederösterreich, Landeshauptmann von Niederösterreich ab 1992. Nächstes Jahr begeht das Bundesland seinen 100. Geburtstag. 25 Jahre davon wurde es von LH Erwin Pröll regiert. Am 19. April 2017 trat er nach einem Viertel-Jahrhundert von seinem Amt zurück. Manche im Land feiern das Datum seitdem als niederösterreichischen Unabhängigkeitstag.

Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht

Der ORF feierte Prölls 75. Geburtstag vergangenen Donnerstag angemessen mit einer Doku im Hauptabendprogramm auf ORF 2, dem prominentesten Sendeplatz überhaupt. Die Idee dazu stammt wahrscheinlich noch von Alexander Wrabetz. Ein listiger Move, trotzdem wurde es nichts mit Wrabetz‘ Wiederwahl zum ORF-Generaldirektor. Dessen Nachfolger als Rundfunkchef, Roland Weißmann, wurde einst im Landesstudio Niederösterreich sozialisiert. Daher war auch nicht damit zu rechnen, dass die Pröll-Sondersendung ins Nachtprogramm von ORF 3 verschoben würde.

In der TV-Doku beklagt Pröll, die Niederösterreicher hätten früher zu wenig Selbstwertgefühl besessen. Daher schenkte ihnen ihr Landeshauptmann 1997 eine eigene Landeshauptstadt: St. Pölten. Seither verfügt Niederösterreich über zwei Landesheilige: den Hl. Leopold und den Lh. Erwin. „Er ist ein kleiner Sonnengott“, sagt Prölls Freund, der Pianist Rudolf Buchbinder, im ORF. Zur Feier von Prölls 70. Geburtstag im Stift Göttweig fanden sich 3000 Trabanten ein und kreisten um die Sonne.