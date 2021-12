Die Nehammers: Vom Kammerdiener zum Kanzler

Platzsuche im Parlament

Vergangenen Donnerstag, sitzen die Herren Nehammer, Schallenberg, Hoyos, sowie die übrigen Regierungsmitglieder und 182 weitere Abgeordnete im Parlamentsausweichquartier in der Wiener Hofburg. Der Bundeskanzler stellt sich und sein frisch angelobtes Team dem Nationalrat vor. Die neuen Minister wirken etwas unsicher und suchen auf der langen Regierungsbank ihre Plätze wie Gäste zu Beginn einer Hochzeitsfeier. Nur der neue Innenminister aus Niederösterreich, Gerhard Karner, fühlt sich gleich wie ein Fisch in der Traisen. Im Gegensatz zu Engelbert Dollfuß schätzt Karner das Parlament. Schließlich wimmelt es dort vor niederösterreichischen ÖVP-Abgeordneten.

Alle Regierungsmitglieder tragen FFP2-Masken, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat bei der Heeresbekleidungsanstalt sogar eine rot-weiß-rote ausgefasst. Der neue Bildungsminister, Martin Polaschek, hat die Haare schön, lang und breit wie Prinz Eisenherz. Wiewohl man auch Männer nicht an Äußerlichkeiten messen sollte. Beklagenswerterweise etwa wurde der Zwei-Meter-Mann Heinz Faßmann ständig auf seine Größe reduziert.

Der Kanzler beginnt seine Rede. Bei Oscar-Verleihungen ist es den Preisträgern seit Jahren verboten, sich minutenlang bei allen möglichen Wegbegleitern zu bedanken und so die Veranstaltung unnötig in die Länge zu ziehen. Es wäre überlegenswert, diese Regelung in die Geschäftsordnung des Nationalrats zu übernehmen. Nehammer beginnt mit einem Dank an den Bundespräsidenten für dessen Umsicht bei der Regierungsumbildung und endet 15 lange Minuten später mit Dank an „die Kinder dieses Landes, die in der Pandemie auf ihre Großeltern aufpassen“. Im Zivilberuf ist Nehammer gelernter Rhetoriktrainer, aber bekanntlich können auch viele Fußballtrainer nicht kicken. Als Spezialist für politische Kommunikation weiß Nehammer ohnehin, dass der äußere Eindruck zählt. Und da punktet er: Unser neuer Bundeskanzler ist ein staatlicher Mann, breite Schultern, George-Clooney-Haar, flammende, dunkle Augen. In Italien schauen so die Carabinieri aus.