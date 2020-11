Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen: Höllenschau

Ferencz berichtet von der Todesstiege im Steinbruch, von der Gaskammer, von sadistischen Exzessen der Wächter. „Da sind noch tausend andere Dinge, die ich sah, aber ich kann sie nicht erzählen“, schreibt er seiner Frau. Wenige Tage später muss Ferencz nach Ebensee. Auch hier „lebende Tote“. Er ist außer sich.

Brief von Ferencz aus Ebensee an seine Frau Gertrud am 18. Mai 1945*:



"In Ebensee gab es keine Gaskammer, und doch war es für die Gefangenen ein Terror: Die Methode der Vernichtung bestand hier im Verhungern lassen. Die Gefangenen mussten unmenschlich viele Stunden arbeiten und das Essen, das man ihnen gab, war so bemessen, dass man kaum ein halbes Jahr überleben konnte. (...) Die amerikanische Armee hatte nach der Befreiung sofort ein Feldspital im Lager eingerichtet. (...) Viele hatten einen letzten Funken von Leben im Leib, den es zu erhalten galt. (...) Nichts als Haut und Knochen, wurden sie getragen wie Babys. Leblosen Marionetten gleich fielen ihnen die Arme herunter, ihre Köpfe baumelten am Hals. Niemand, der das nicht mit eigenen Augen gesehen hat, kann sich das vorstellen. Es ist ein Albtraum. Ich habe entschieden, dir ein paar Fotos, die ich gemacht habe, zu schicken.“



* Tom Hoffmann: Benjamin Ferencz, Nuremberg Prosecutor and Peace Advocate. McFarland & Company, Inc. Publishers 2013





Als eine Gruppe ehemaliger Lagerinsassen einen flüchtenden SS-Wärter wieder einfängt, den Mann gnadenlos zusammenschlägt, auf eine Metall-Trage fesselt, ihn in den Krematoriumsofen schiebt und langsam bei lebendigem Leib verbrennt, greift Ferencz nicht ein. Er versucht es nicht einmal. Er steht stumm daneben. Zu vieles war geschehen.



Auch deshalb will er sein Leben fortan der Durchsetzung des Rechts widmen. Er ist nicht stolz auf die Schnellverfahren seiner Landsleute in Dachau 1945, die dutzende KZ-Wachmannschaften im Viertelstundentakt aburteilten.



Ferencz ist mittlerweile wieder in Berlin, und einer seiner Mitarbeiter legt ihm Leitz-Ordner aus dem ehemaligen Gestapo-Archiv vor.Ferencz traut seinen Augen nicht. Unter exakter Angabe von Ort, Zeit und beteiligter Einheit ist hier der Massenmord am osteuropäischen Judentum dokumentiert: „365 Judenkinder, 420 Jüd. Frauen, 700 jüd. Männer exekutiert.“ So lesen sich die „Ereignismeldungen“ der Einsatzgruppen in der Sowjetunion 1941/42. Bei einer Million Opfern hört Ferencz auf zu zählen.



Das Nürnberger Hauptkriegsverbrecher-Tribunal ist gerade zum Abschluss gekommen, die SS-Mordbrigaden hatten nur am Rande eine Rolle gespielt. Doch jetzt hat er die Beweise, die Namen der Kommandeure und sogar ihre Unterschriften. Ferencz setzt einen weiteren Nachfolgeprozess durch. 24 SS-Kommandeure kann er anklagen, so viel Plätze hat die Anklagebank. Er nimmt die Ranghöchsten und die Gebildeten ins Visier - Universitätsprofessoren, Juristen, Doktoren - und jene, deren er habhaft wird, die noch nicht untergetaucht sind.



Ferencz stützt seine Anklage allein auf die Akten der Täter. Er tritt den Beschuldigten erst im Gerichtssaal gegenüber. Er hat sie nicht selbst verhört. Er will sich nicht beeinflussen lassen von feinen Manieren, bürgerlicher Lebensart und Familienidylle.



Sein Auftritt ist kühl und distanziert. Es ist ein Verfahren der US-Besatzungsmacht. Die Angeklagten genießen alle Rechte, sie haben doppelt so viele Verteidiger wie die Staatsanwaltschaft Mitarbeiter.



Einer der Verteidiger plädiert auf Verhandlungsunfähigkeit seines Mandanten wegen Symptomen einer Parkinson-Erkrankung. Ferencz antwortet, hätte er 100.000 Juden erschossen, würden seine Hände auch zittern, und lässt den Angeklagten auf einer Bahre in den Gerichtssaal tragen.



Die meisten Beschuldigten beriefen sich auf Befehlsnotstand und Putativnotwehr. Sie hätten auf Frauen und Kinder schießen müssen, um Rache vom deutschen Volk abzuwehren. Es seien „nicht so viele“ Juden gewesen wie in den Meldungen angegeben. Sie hätten für "ordentliche Erschießungen“ gesorgt, Exzesse nicht toleriert. Urlaube, Krankenstände und Zahnarztbesuche wurden ins Treffen geführt.



Ferencz biss oft die Zähne zusammen.



„Da sagt ein SS-Kommandeur: ,Juden sind umgebracht worden? Das habe ich gar nicht bemerkt.‘“, erzählt Ferencz im Interview. Er sagt es auf Deutsch, ahmt den nasalen Ton der Oberschicht nach. Damals hätte er fast die Beherrschung verloren.



Alle Angeklagten wurden schuldig gesprochen. Einer starb vor der Urteilsverkündung. Einer beging Selbstmord. 14 Todesurteile. Vier SS-Männer wurden 1951 gehängt, alle anderen wurden begnadigt. Der letzte SS-Kommandeur kam 1958 frei und wurde Justiziar eines Unternehmens.



Ferencz blieb noch ein paar Jahre mit seiner Familie in Deutschland. Wenn er im Zug unterwegs war, fragte er sich manchmal, ob einer der Mörder ihm gegenüber saß. Ferencz arbeitete in dieser Zeit für die Jewish Claim Conference, versuchte, jüdischen Opfern und ihren Nachkommen ihr geraubtes Eigentum zurückzubringen. Das deutsche Restitutionsgesetz trägt Ferencz’ Unterschrift. Er klagte große Unternehmen wie IG-Farben, Telefunken, Flick und andere, die von Zwangsarbeit durch KZ-Insassen profitiert hatten, auf Entschädigung.



Von 3000 Männern in den Einsatzgruppen standen nur 24 vor Gericht. „Es war ein symbolisches Recht“ sagt Ferencz.



Was ihm immer noch wehtut, ist das absolute Fehlen von Reue. "Keiner der Massenmörder zeigte auch nur die geringste Einsicht. Im Grund warte ich noch immer“, sagt Ferencz.

* Die Regisseurin Ulla Horn ist mittlerweile verstorben

* In der aktuellen Ausgabe des „Spiegel“ ist ein Interview mit dem 100-jährigen Benjamin Ferencz abgedruckt.