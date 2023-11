Betrugs-Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Christian Kern eingestellt

Der frühere Kanzler und Ex-SPÖ-Chef Christian Kern hat eine Sorge weniger: Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdachts gegen ihn und zwei ehemalige Geschäftspartner wegen Betrugsverdachts in einem gescheiterten Fertigteil-Immobilienprojekt eingestellt. Die Wiener Immobilienfirma Sveta Group, die den Ex-Kanzler angezeigt hatte, fordert eine Begründung der Entscheidung an, die Einstellung ist daher noch nicht rechtskräftig.

Doch von Beginn: Seit seinem Rückzug aus der Politik ist Kern als Geschäftsmann tätig, unter anderem im Baubereich. Im Herbst 2020 diente eine Firma des Ex-Kanzlers als Verbindungsstelle für ein Fertigteilhaus-Projekt zwischen der Sveta und der slowakischen Firma ECO SMART HOME s.r.o. Das Projekt geriet in finanzielle Schwierigkeiten, Kern stieg aus, die Häuser wurden nie gebaut. Im Februat brachte die Sveta Anzeige ein: Ihre ehemaligen Geschäftspartner hätten sie um mehr als eine Million Euro betrogen, so der Vorwurf.

Tatsächlich hatte die Sveta ein Grundstück an der Eßlinger Hauptstraße am Rande Wiens gekauft. Und in einer Fabrik in Bosnien wurden durch die Eco Smart Home containerartige Bauteile gefertigt. Per Lkw hätten sie zum Baugrund geführt und dort zu einem neuen Haus mit 1400 Quadratmetern Wohnfläche zusammengesetzt werden sollen. Die Gesamtkosten für die Fertigteil-Wohnungen sollten bei 1,44 Millionen Euro liegen.

Doch die fertigen Bauteile kamen nie in Wien an – weil die Sveta nie die volle Summe gezahlt habe, sagt der ehemalige Geschäftsführer der Eco Smart Home. Weil Kern und die Eco Smart Home die Sveta von Anfang an betrogen hätten, behauptete die Wiener Immobilienfirma. Monatelang zog sich der Streit hin, in Bosnien vermoderten in dieser Zeit fertige Bauteile.