Bildungsforscherin: "Die Halbtagsschule ist nicht vernünftig"

profil: Woran fehlt es in den Kindergärten?



Herzog-Punzenberger: Studien zeigen, dass Kinder aus den eher bildungsfernen Milieus davon weniger profitieren als jene aus höheren Schichten. Unser Kindergarten gleicht sprachliche, inhaltliche und soziale Unterschiede zu wenig aus. Damit meine ich nicht Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern inhaltliche Konzepte. Manche Kinder sind jeden Sommer am Meer, kennen Muscheln, Seesterne, Wellen und Sand, andere waren noch nie dort und haben keine Vorstellung davon. In den USA stellt man ein Planschbecken auf, um das Konzept von Strandurlaub gezielt zu besprechen, weil klar ist, dass Kindergärten diese Aufgabe haben.



profil: Wie reagieren Lehrerinnen und Lehrer, wenn man ihnen vorhält, dass sie Schüler auch deshalb verlieren, weil sie von deren Lebenswelten nichts verstehen?



Herzog-Punzenberger: Diesen Befund präsentiert zu bekommen, tut natürlich weh. Man kann sich darauf ausreden, dass die Ausbildung der vergangenen Jahrzehnte Ungleichheit nicht im Blick hatte, Weiterbildung nicht verpflichtend war. Allerdings ist die Schulpolitik in den vergangenen zehn Jahren dazu übergegangen, dass sich Standorte entwickeln müssen. Sie müssen sich Ziele setzen, Hilfe anfordern. Das passiert oft nicht, aus Angst, dass die Behörde sieht, was alles nicht funktioniert. Für Schulen, die nicht mitmachen, kann man keine Programme entwickeln. In anderen Ländern werden Schulen geschlossen, wenn Zukunftsperspektiven fehlen. Bei uns gibt es hin und wieder Zusammenlegungen, aber Schließungen werden vermieden, auch weil die Lehrergewerkschaft sehr stark ist.



profil: Wie sehr setzt sich in der Bildung eine urbane, kosmopolitische Mittelschicht nach oben ab?



Herzog-Punzenberger: Der Anteil jener, die sich in ihrer eigenen Wahrnehmung nach oben in die Privatschulen absetzt, liegt um die zehn Prozent. Noch einmal: Wesentlich ist die Dynamik der 70 bis 80 Prozent in der Mitte, was eine gemeinsame Schule und qualitativ hochwertige Ganztagsschule betrifft.



profil: Teilen Sie den Befund, dass Lockdown und Homeschooling die Gegensätze verschärfen?



Herzog-Punzenberger: Absolut. Der Landeshauptmann von Kärnten hatte im ersten Lockdown erheben lassen, wie viele Schüler zu Hause keinen Zugang zu Internet hatten. Es waren 6000 allein in Kärnten. In Expertengruppen, die sich mit der Digitalisierung der Schule beschäftigen, gilt das als Nebenschauplatz. Wenn jedoch die Familien, in denen zur sprachlichen Hürde auch noch technologische und finanzielle kommen, nicht sofort in alle Prozesse integriert werden, kann man jede Offensive gegen Bildungsverlierer gleich wieder vergessen.