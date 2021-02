Birgit Hebein: "Irgendwann kracht es"

profil: Es gibt in Wien Schulkassen mit fast 100 Prozent Migrationsanteil, in anderen Schulen bleiben österreichische Kinder unter sich. Sollte man die Kinder besser verteilen? Hebein: Wir reden von unserer aller Nachbarn. Migrant ist man ja schon, wenn der Vater oder die Mutter nicht in Österreich geboren ist. Daher halte ich den Diskurs für einen falschen. Wir sollten darüber reden, wie können wir jedes Kind bestmöglich fördern, egal mit welchem Familienhintergrund. Die Ganztagsschule liegt auf der Hand. Schulen in den nordischen Ländern funktionieren deshalb so gut, weil es viele Begleitlehrer und Sozialarbeiter gibt, die mit den Kindern und Familien arbeiten. Das wäre auch für Wien ein gutes Modell. Aber viele Lehrerinnen und Lehrer sind mit immer mehr Aufgaben konfrontiert, das fängt bei der Klassengröße an und endet bei der Bürokratie. Hier braucht es Entlastung. Aber natürlich müssen wir uns fragen, wie wir eine Durchmischung in den Schulen ermöglichen können. Jugendarbeiter erzählen mir, dass Kids, vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei, zunehmend Identifikationsprobleme haben.