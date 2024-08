„War das eine Grenzüberschreitung, Herr Ex-Minister Brandstetter?“

Nein, das habe ich mir sicher nicht so vorgestellt. Zu meinem laufenden Verfahren sage ich nichts, weil laut Gesetz Vorverfahren nicht öffentlich sind, und daran halte ich mich. Ich habe alles getan, um die Dinge aufzuklären. Jetzt habe ich volles Vertrauen in die zuständigen Justizbehörden.

Sie sind 67, Sie sind in Pension. Sie könnten Ihr Leben im idyllischen Eggenburg (Niederösterreich) genießen. Jetzt sitzen wir aber da und reden über den Clinch mit Doskozil. Und Sie werden auch selbst von der Justiz verfolgt – es gibt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Falschaussage vor dem ÖVP-Untersuchungsausschuss und des Amtsmissbrauchs. Haben Sie sich das so vorgestellt?

Was damals gesprochen wurde, das war im Rahmen ganz normaler Verhandlungen auf Anwaltsebene, die gut dokumentiert sind. Da gab es kein Angebot, das auch nur in irgendeiner Form problematisch oder gar strafrechtlich relevant sein könnte.

Um es auf den Punkt zu bringen: Dieses – potenziell problematische – Angebot, von dem Doskozil in seinem Buch schreibt, hat es in der Form nicht gegeben?

Ja, so steht es im Gesetz: Ein Beamter, der in seinem Zuständigkeitsbereich eine strafbare Handlung wahrnimmt, hat diese anzuzeigen.

Sind Sie der erste Ex-Justizminister, gegen den die Justiz ermittelt?

Brandstetter

Das habe ich nicht untersucht.

Wie geht es Ihnen damit?

Brandstetter

Ich könnte mir etwas Schöneres vorstellen. Aber wie es so ist in einem Rechtsstaat, muss man sich dem stellen. Und das tue ich mit offenem Visier. Die ursprünglichen Verdächtigungen haben sich ja schon weitgehend widerlegen lassen.

Ein Vorwurf gegen Sie ist der Verdacht auf Falschaussage im ÖVP-Untersuchungsausschuss 2022. Im anhängigen Strafverfahren haben Sie eingestanden, Aussagen getätigt haben, die objektiv falsch waren und das mit Erinnerungslücken aus gesundheitlichen Gründen begründet. Wir thematisieren das nur, weil Sie ein „Erinnerungsbuch“ angekündigt haben. Wie passt das zusammen?

Brandstetter

Zu nicht öffentlichen Verfahren sage ich aus den genannten Gründen nichts. Aber klare Antwort zu meinen Erinnerungen: Ich habe mir schon in meiner Zeit im Ministerium genug eigene Aufzeichnungen und Notizen gemacht, die mir ermöglichten, das Buch zu schreiben.

Erlauben Sie uns die Einschätzung, dass Sie auch ohne Notizen über ein blendendes Erinnerungsvermögen zu verfügen scheinen. Das zeigt unser intensives und detailreiches Gespräch.

Brandstetter

Das liegt daran, dass ich mich fürs Buch bereits detailliert mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe. Und natürlich nur bestens vorbereitet in ein profil-Interview gehe.

Die Bevölkerung ist beim Thema Erinnerungen auch deshalb sensibilisiert, weil es Politiker wie den früheren ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel gab, der im U-Ausschuss 86 Mal auf seine fehlende Erinnerung verwies.

Brandstetter

Genau das wollte ich nicht. Deswegen habe ich versucht, alle Fragen zu beantworten. Damit bin ich volles Risiko gegangen, weil ja Wahrheitspflicht gilt. Im Unterschied zu einem Gerichtsverfahren kann man sich nicht vorbereiten und wird wie aus dem Nichts mit Unterlagen konfrontiert.

Soll die Wahrheitspflicht in U-Ausschüssen aufgehoben werden?

Brandstetter

Das muss man differenziert sehen. Mehr dazu in meinem Buch. Die Basis für die U-Ausschüsse von heute, als Minderheitenrecht, wurde ja in meiner Amtszeit gelegt.

Bereuen Sie diese Reform?

Brandstetter

Dass ein U-Ausschuss ein Instrument der Aufklärung sein kann, war für uns unbestritten. Aber dass sich die Befragungen aus Sicht des Rechtsstaates bedenklich entwickeln, haben wir uns nicht gewünscht. Man ist ja im U-Ausschuss in Wahrheit eine Art Beschuldigter, aber schlechtergestellt als bei einem Strafverfahren. Denn wenn Sie dort mit Vorwürfen konfrontiert sind, haben Sie das Recht, den Strafakt vorab einzusehen. Das haben Sie im U-Ausschuss nicht. Sie werden in einer enormen Stresssituation direkt mit diesem und jenem konfrontiert, das Sie vorab nicht prüfen konnten.

Eine Kommission unter der Leitung von Martin Kreutner hat vor Kurzem einen 230-seitigen Bericht mit teils vernichtenden Kritikpunkten an der Justiz vorgelegt, was den Umgang mit politiknahen Ermittlungsverfahren („clamorosen Fällen“) anbelangt. Sie hatten als Minister vier Jahre Zeit, um das zu reparieren. Warum ist das nicht geschehen?

Brandstetter

Ich hatte damals mit massiven Budgetproblemen zu kämpfen. Und von Verfassungsmehrheiten, die für einen größeren Umbau notwendig gewesen wären, waren wir weit entfernt. Die nun vielfach geforderte Generalstaatsanwaltschaft anstatt einer politischen Weisungsspitze durch die jeweiligen Minister war damals völlig außer Reichweite. Einen Punkt im Kreutner-Bericht kann ich besonders gut nachempfinden: die Kritik an den zu langen Verfahren. Dagegen habe ich schon als Minister versucht, alles zu tun.

Der Bericht liest sich so, als hätten sich da Strukturen in der Justiz entwickelt, die politische oder andere Einflussnahmen zumindest ermöglichen konnten. Zentral geht es um den mächtigen Sektionschef Christian Pilnacek. Gab es ein „System Pilnacek“?

Brandstetter

Mich stört der Begriff „System Pilnacek“. Er erweckt den Eindruck, es habe in der Justiz ein System im System gegeben. Es gab große Spannungen zwischen WKStA und der Fachaufsicht unter Christian Pilnacek. Die habe ich versucht zu lösen. Aber seine Abteilung hat funktioniert. Die Aussage, die von ihm überliefert ist, er habe politischen Einflüssen nie nachgegeben, die glaube ich ihm.

Auch Sie werden im Kreutner-Bericht kritisch erwähnt. Und Chat-nachrichten zeigen, dass Sie nach Ihrem Ausscheiden als Minister Kontakt zu Pilnacek hatten. Thema war auch das eine oder andere laufende Verfahren, bei dem Sie als Strafverteidiger oder Berater tätig waren. Eine Grenzüberschreitung?

Brandstetter

Ich habe Pilnacek fachlich sehr geschätzt und war mit ihm befreundet. Dazu stehe ich. Wenn ich mit ihm in Kontakt getreten bin, dann, um mich über eine grundrechtswidrige, überlange Verfahrensdauer zu beschweren. Und dazu stehe ich. Ich und auch Pilnacek hätten nie und nimmer etwas getan, was nicht rechtskonform ist.

Es kann auch Grenzüberschreitungen geben, die gerade noch rechtskonform sind. Es gibt eine Chatnachricht Ihrerseits – nach Ihrer Zeit als Minister – an Pilnacek, in der Sie in Bezug auf einen Beschuldigten in einem prominenten Ermittlungsverfahren geschrieben haben: „Ich werde versuchen, ihn zu beruhigen, aber ich verstehe seinen Frust nach einem so langen Verfahren schon. Vielleicht kann man doch was beschleunigen?“ Pilnacek antwortete: „Entsprechend unfreundlicher Berichtsauftrag ist schon draußen!“

Brandstetter

Ja. Das war einer dieser unglaublichen Fälle. Das Verfahren hat damals 14 Jahre gedauert und später mit Einstellung geendet. Da gab es auch bereits eine schriftliche Fachaufsichtsbeschwerde. Ich habe Pilnacek auf diesen Missstand aufmerksam gemacht.

Aber warum reichte die offizielle Beschwerde nicht? Warum ist es notwendig, dass Sie als langjähriger, sehr guter Bekannter beim obersten Beamten in der Weisungskette aktiv werden?

Brandstetter

Wenn man eine Aufsichtsbeschwerde macht, ist es sinnvoll, dem obersten Chef der Fachaufsicht zu sagen: Lieber Freund, ihr habt da ein Riesenproblem, bitte schau dir das auch selber an. Weil Sie wissen ja nie, was aus den schriftlichen Eingaben dann wird. Ich würde das heute als Strafverteidiger für einen Klienten wieder machen, wenn jemand so lange verfolgt wird, ohne Ergebnis, und beruflich dadurch enorm leidet.

Die Frage ist doch die des Stils, wie man sich an die Behördenspitze wendet. En passant per WhatsApp. Diese Möglichkeit haben einfache Bürger nicht. Und das nährt den Verdacht der Zwei-Klassen-Justiz. Im Kreutner-Bericht ist erwähnt, dass die Türen zu den oberen Bereichen der Weisungskette halt nur wenigen offen gestanden sind. Sie waren offenbar einer davon.

Brandstetter

Nur Mauscheln im Hintergrund, das geht nicht. Wichtig ist auch der formelle Weg. Aber wenn man die Möglichkeit hat, Zugänge zu nützen, um etwas abzustellen, das rechtswidrig ist, dann stehe ich voll dazu. Sie werden außer diesem Fall wahrscheinlich eh keinen weiteren finden.