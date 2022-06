Braucht die Regierung einen Ralf Rangnick, Herr Hajek?

Die SPÖ hat sich seit Jahresbeginn von der ÖVP abgesetzt. Die Wählerwerte der beiden Traditionsparteien haben sich verfestigt. Neu ist, dass Pamela Rendi-Wagner in der Kanzlerfrage – gemeinsam mit Karl Nehammer – erstmalig auf Platz 1 liegt, was aber der Schwäche Nehammers geschuldet ist. Der Bundeskanzler hat seit März kontinuierlich an Wählerzuspruch verloren, die SPÖ-Chefin nur wenig zugelegt. Die österreichischen Wähler zeigen sich zunehmend desillusioniert. Der Druck auf die Regierung wird ob der angespannten wirtschaftlichen Situation nicht weniger werden, Neuwahlen sind aber aus Sicht der Koalition auch keine Option.