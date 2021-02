Braucht es höhere Steuern auf Diesel und Benzin?

Mit einem großen Teil dieses Geldes wird zum Beispiel indirekt Diesel gefördert, indem er steuerlich gegenüber Benzin begünstigt ist (8,5 Cent pro Liter weniger). Dies nützt vor allem LKW- und Traktorfahrern, aber auch in 57 Prozent der PKW in Österreich stecken Dieselmotoren. Ein weiterer großer Anteil fließt in die Pendlerpauschale. Gemeinsam mit den seit 2012 sinkenden Spritpreisen habe diese Steuerpolitik zu einer massiven Zunahme des Autoverkehrs im Land geführt, so Christian Gratzer, Sprecher des Verkehrsclub Österreich (VCÖ).