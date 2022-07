Bundespräsidentschaftswahl: Herbert und die Randfiguren

Vergangene Woche erhielten die Funktionäre der FPÖ einen Newsletter der Parteiführung mit dem Hinweis auf ein wichtiges Datum, das auch ihre Urlaubsplanung beeinflussen könnte. Ab 9. August sollen bei Parteimitgliedern und Sympathisanten Unterschriften für den freiheitlichen Bundespräsidentschafts-Kandidaten gesammelt werden. Wer bei der Wahl antreten will, benötigt 6000 Unterstützungserklärungen. So will es die Wahlordnung. Die FPÖ wird einen Kandidaten stellen. So will es die Parteiführung. Der Name des FPÖ-Anwärters ist noch nicht bekannt, weder den Funktionären noch dem blauen Spitzenpersonal. Zu vermuten ist: Auch Herbert Kickl kennt ihn noch nicht.

Bei der Wahl des Staatsoberhaupts steht auch der FPÖ-Chef auf dem Prüfstand. Bisher zeigte Kickl, dass er über Lautstärke verfügt. Nun muss er auch ein Ergebnis liefern. Doch Konkurrenz erwächst ausgerechnet dort, wo die Freiheitlichen bisher Monopolisten waren: am rechten Rand. Droht dem FPÖ-Chef der erste Dämpfer?

Seit Wochen ziert sich die FPÖ mit der Bekanntgabe ihres Kandidaten. Was manche Kommentatoren als blaue Planlosigkeit interpretieren, verkauft Herbert Kickl als Strategie. Nach einer Sitzung des Parteivorstands am 7. Juni, bei der wider Erwarten keine Entscheidung fiel, erklärte er, es gehe „nicht darum, als Erster am Spielfeld zu sein, sondern darum, am Ende die Nase vorne zu haben“. Die FPÖ werde jedenfalls „im zeitlichen Naheverhältnis“ zur Bekanntgabe des Wahltermins ihren Kandidaten küren.

Vergangenen Mittwoch fixierte der Ministerrat endgültig den 9. Oktober als Tag der Bundespräsidentenwahl. Wie zeitnah nun über den FPÖ-Kandidaten entschieden wird, wollte Herbert Kickl auf Anfrage von profil nicht verraten. Bekannt ist, dass der Beschluss in einem Parteipräsidium gefasst wird.