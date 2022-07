Unterlagen zu Postenbesetzungen beim Dachverband vernichtet

Problematisch lief die Personalauswahl auch bei der ÖGK: Während die SVS und die BVAEB je nach Aufgabengebiet von ihren Führungskräften juristische, wirtschaftliche oder technische Qualifikationen verlangten, agierte die ÖGK weniger treffsicher. Die drei Stellvertreter des Direktors wurden gesammelt ausgeschrieben, „ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob z.B. eine Führungskraft für den IT–Bereich, den Finanzbereich, Vertragspartnerverhandlungen oder die Organisation eigener Einrichtungen gesucht wurde“, wie der Rechnungshof schreibt. Und: Während die Personalberater bei der BVAEB zur Bewertung der Bewerber die einzelnen Kriterien der Ausschreibung beurteilten, sei eine derartige Beurteilung bei der ÖGK „nicht nachvollziehbar“ gewesen.

Der Rechnungshof übt unverblümte Kritik an den Besetzungsverfahren und hält „Verbesserungen im Ablauf für geboten“. Die Beurteilung sollte möglichst objektiv und nachvollziehbar sein, so die Prüfer: „Dazu war der bloße Verweis auf den persönlichen Eindruck in einem Interview mit einem Personalberater nicht geeignet.“

Intransparenz zieht sich durch den gesamten Kassenreformprozess: Mit der Neuordnung der Sozialversicherung wurden auch die Kontrollversammlungen der Gebietskrankenkassen abgeschafft. Die Reform erschwerte also auch die Überprüfung ihrer eigenen Ziele.

Der Rechnungshof empfiehlt dem Sozialministerium, „auf eine gesetzliche Regelung zur verpflichtenden Einrichtung eines Kontrollgremiums für die Sozialversicherungsträger und den Dachverband hinzuwirken“.