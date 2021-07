Man ist in Wiener Neustadt an Uniformen, militärischen Gruß und Waffen gewöhnt. Das gehört zum Alltagsbild. Der Park des riesigen Gebäudekomplexes der Theresianischen Militärakademie ist öffentlich zugänglich. In der ehemaligen Burg der Babenberger werden zukünftige Offiziere ausgebildet. Auch dort ist eine deutsch-nationale Burschenschaft aktiv. Im gegenüberliegenden Gebäude befindet sich das Oberstufenrealgymnasium mit angeschlossenem Internat. An der Glastür des Eingangs klebt das Werbepickerl einer Burschenschaft. Der Heeres-Sport-Club bewirbt den Fünfkampf, zu dem das Fechten gehört. Die Schüler tragen eine Uniform, die der eines Soldaten gleicht. Das Gymnasium sollte geschlossen werden, die letzten beiden Klassen in diesem Sommer maturieren. Doch die erste Maßnahme, die die neue Regierung Anfang Jänner verkündete, war die Beibehaltung des Gymnasiums in neuer Form. Laut Generalsekretär Wolfgang Baumann im Landesverteidigungsministerium soll es eine "Eliteschule" werden.