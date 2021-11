Causa Eurofigher: Ermittlungen gegen 70 Beschuldigte eingestellt

Nicht angeklagt werden zudem Geldwäsche- und Falschaussagevorwürfe gegen einen österreichischen Unternehmer und seinen Sohn, die in Verdacht standen, über Umwege Zahlungen aus dem Vector-Netzwerk erhalten zu haben. Die WKStA kam – trotz bemerkenswerter Funde im Ermittlungsverfahren – zum Schluss, dass Geldwäscherei in diesem Fall „nicht nachweisbar“ sei.

Ebenfalls vom Tisch ist jeglicher Bestechungsverdacht – und zwar sowohl in Bezug die Ausstellung sogenannter Gegengeschäftsbestätigungen durch Unternehmen als auch in Bezug auf heimische Amtsträger. Dabei geht die Justiz laut einer Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Wien vom 11. Oktober 2021 sehr wohl davon aus, dass es Zweck der Vector-Konstruktion war, „Schwarzgeld insbesondere an Personen oder Institutionen“ auszuschütten, die sich in Zusammenhang mit dem Eurofighter-Deal „im weitesten Sinn als nützlich erwiesen hatten, allenfalls auch noch als nützlich erweisen sollten“.

Wegen Bestechung vor Gericht muss deshalb – aus derzeitiger Sicht – jedoch niemand. Dies gilt auch in Bezug auf eine Vier-Millionen-Euro-Zuwendung an die Kärntner Lakeside-Stiftung. Der Lakeside-Technologiepark in Klagenfurt war ein Lieblingsprojekt des einstigen FPÖ-Landeshauptmanns Jörg Haider. Die WKStA meint nun, man habe nicht feststellen können, dass die Zahlung ein Vorteil für Haider „für die Vornahme (irgend)eines Amtsgeschäftes dargestellt hätte“. Es sei nicht ersichtlich, welches „konkrete Amtsgeschäft Haider als Landeshauptmann von Kärnten im Zusammenhang mit der Eurofighter-Beschaffung … überhaupt vornehmen hätte können.“ Ein Blick ins Archiv zeigt freilich, dass Haider 2002 und 2003 von Kärnten aus – gerade auch in Bezug auf die Abfangjäger – ein maßgebliches Wörtchen in der damaligen ÖVP-FPÖ-Koalition mitredete.