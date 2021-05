Causa Eurofighter: Geldwäschefall verjährt

Dennoch muss der Mann nicht vor Gericht. Denn das Delikt der Geldwäscherei war (nach damaliger Rechtslage) bereits verjährt, als die lange fallführende Staatsanwaltschaft Wien die ersten Ermittlungsschritte setzte. Die letzte nachweisbare „Tathandlung“ des Steuerberaters datierte die WKStA auf den 10. Juni 2007. Der erste formelle Ermittlungsschritt gegen den Steuerberater war am 18. Oktober 2012 gesetzt worden, knapp mehr als fünf Jahre später. Damals betrug die Verjährungsfrist für Geldwäsche fünf Jahre. Die seinerzeit zuständige Staatsanwaltschaft Wien war somit um vier Monate zu spät dran. Dies, obwohl der Behörde bereits ein Jahr davor, im Oktober 2011, eine detaillierte – und teilweise auf italienische Ermittlungsakten gestützte – Anzeige des damaligen Grünen Nationalratsabgeordneten Peter Pilz vorlag, in der es nicht zuletzt um „Columbus“ und um die Involvierung des Linzer Steuerberaters in das Firmengeflecht ging.

Ein Anwalt von Alfons Mensdorff-Pouilly wollte mit Verweis auf das – gegen seinen Mandanten noch laufende – Ermittlungsverfahren keine Stellungnahme abgeben. Der Lobbyist selbst hat in der Vergangenheit sämtliche Vorwürfe immer bestritten.