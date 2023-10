Christian Hafenecker: „Ich bin kein Verschwörungstheoretiker

Welche Nachrichten schauen Sie sich morgens zuerst am Handy an?

Wir recherchieren gerade Hintergründe. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel: Robert Ziegler hat als Chefredakteur von ORF Niederösterreich am Samstag vor der Wahl dafür gesorgt, dass die Liederbuchaffäre in die Nachrichtensendungen gebracht wird. Er war geheimer Medienlandesrat.

Sie haben auf Ihrem Youtube-Channel behauptet: Es bestehe der Verdacht, Armin Wolf wirke an Wahlmanipulationen des ORF mit. Beweisen konnten Sie das natürlich nicht. Wie in aller Welt soll der ORF Wahlen manipulieren?

Das ist keine Anfütterung. Man inseriert dort, wo man Leser und Sympathisanten vermutet. Wenn hingegen die Bundesregierung über Corona oder Klimawandel tatsächlich aufklären will, muss sie in Segmente hinein, die das anders sehen und nicht die üblichen Blätter lesen. Das tut sie aber nicht.

Viele unabhängige Medien agieren unabhängig von Inseraten. Und: FPÖ-Landesregierungen inserieren in FPÖ-Medien. Sie machen das, was Sie kritisieren.

Nach der Logik dürfte die FPÖ nicht bei Info-Direkt oder FPÖ-Landesräte in FPÖ-Medien inserieren, das lesen nur Fans.

Hafenecker

Aber nicht ausschließlich. Jede Regierung schaltet Kampagnen – wenn die FPÖ mitregiert, werden aber die Inserate breiter gestreut. Wenn wir nicht mitregieren, werden nur die üblichen Verdächtigen bedient.

Sollte die FPÖ in die Bundesregierung kommen, wird sie keine Inserate in FPÖ-nahe Medien schalten?

Hafenecker

Dann müsste man evaluieren, was es an Öffentlichkeitsarbeit braucht. Ich gehe davon aus, dass der Etat dafür in einer FPÖ-dominierten Regierung massiv zusammen gestrichen werden würde.

Wie viel Geld gibt die FPÖ für Inserate und Kampagnen in FPÖ-Medien aus?

Hafenecker

Das weiß ich nicht. In der FPÖ bin ich als Generalsekretär nur für die politischen Belange zuständig, nicht für die wirtschaftlichen. Aber wo eine Partei – das ist der Unterschied zu einer Regierung – inseriert, ist ja ihre Sache. Ich wäre ein schlechter Generalsekretär, wenn wir nur in Medien inserieren, die gegen uns recherchieren. Man ist ja nicht sein eigener Feind.

Die FPÖ baut seit einem Jahrzehnt ein Parallel-Medienimperium auf. Was ist das Ziel?

Hafenecker

Zur Zeit, unzensuriert.at und FPÖ-TV gibt es schon sehr lange. Der Schub für weitere Online-Portale kam in der Corona-Zeit. In den etablierten Medien hat sich niemand kritisch damit auseinandergesetzt. So entstand eine Gegenöffentlichkeit – ohne dass die FPÖ Abermillionen zahlte. Mein Youtube-Kanal hat zwischen 350.000 bis 400.000 Zuseher im Monat. Die ersten Videos waren furchtbare Gehversuche, mittlerweile funktioniert es. Und wir sind zufrieden, weil die FPÖ in etablierten Medien nicht gut behandelt wird.

Das Motto von FPÖ-TV ist „objektiv, direkt, ohne Zensur“. Der Parteichef ist gleichzeitig Chefredakteur. Das ist parteiisch, nicht objektiv.

Hafenecker

Es steht ja im Logo „FPÖ TV“. Wer das nicht versteht, ist selbst schuld. Wir sind fairer als die SPÖ, die sich hinter dem Kürzel kontrast.at verbirgt.

Aber objektiv ist FPÖ-TV nicht.

Hafenecker

Aus unserer Sicht ist es eine objektive Berichterstattung über unsere politischen Anliegen und Themen.

Da müssen Sie jetzt selbst schmunzeln. Glauben Sie eigentlich, was so auf FPÖ-Medien verbreitet wird – etwa, dass alle bald Insekten essen müssen?

Hafenecker

Gewisse Dinge werden natürlich überspitzt dargestellt, wie in anderen Medien auch. Aber die Insekten-Debatte gab es tatsächlich. Manche Wissenschafter empfehlen, mit dem Fleisch-Essen aufzuhören. Sich damit kritisch auseinanderzusetzen, das muss ja möglich sein.