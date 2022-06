Club3: Retten die Turskys die ÖVP?

Er selbst räumt erstaunlich offen ein, kein Digital Native im E-Government zu sein. „Letztens bin ich draufgekommen, dass ich die Möglichkeit habe, mit einem Klick und ohne neue Registrierung verschiedene Dinge wie Finanzonline und Daten aus der Sozialversicherung abzurufen. Ich wusste auch nicht, dass man den Strafregisterauszug online machen kann.“ Das könnte man jetzt als Beleg für seine fehlende Eignung werten, Österreich zum Digital-Champion zu machen. Wo, wenn nicht im Bereich Digitalisierung, sollten ausgewiesene IT-Experten in die Politik geholt werden? Doch Tursky wirkt, als lerne er schnell. Anleihen will er nicht nur beim europäischen IT-Vorreiter Estland nehmen, sondern auch in Ruanda. Das ostafrikanische Land machte aus der Not eines Bürgerkrieges die Tugend einer Durchdigitalisierung des öffentlichen Lebens.

Die Latte in Österreich liegt aktuell auf unterstem Limbo-Niveau. Am Tag der Club-3-Aufzeichnung wurde das „Kaufhaus Österreich“ offiziell zu Grabe getragen. Es sollte die rot-weiß-rote Konkurrenz zu Amazon werden. Ein Millionengrab, hinterlassen von seiner Vorgängerin im Bereich Digitalisierung, ÖVP-Ministerin Margarete Schramböck. Im Vergleich zu ihr hat Tursky schon jetzt Ecken und Kanten. Er will sich jetzt einmal politisch eingrooven in seiner digitalen Nische. Doch wenn es in der ÖVP so weitergeht mit den Abgängen, sollte er sich im Staatssekretariat nicht zu gemütlich einrichten. Der Ruf zu höheren Weihen kann in der ÖVP derzeit schneller erschallen als ein Echo in den Tiroler Bergen.