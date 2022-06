profil: Hat die ÖVP ein Korruptionsproblem?



Maurer: Wir haben definitiv eine Häufung von Vorwürfen und fragwürdigen Vorgängen. Das muss alles aufgeklärt werden. Verantwortung in der Politik bedeutet, mit der geliehenen Macht sorgfältig umzugehen. Eine Partei, die so lang an der Macht ist wie die ÖVP, hat eingewachsene Muster und Strukturen. Das haben wir als Koalitionspartner der SPÖ in Wien auch erlebt. Ich sehe, dass Karl Nehammer einen offensiveren Zugang zur Aufklärung der Vorwürfe hat als Sebastian Kurz. Ich gehe davon aus, dass die ÖVP im Zweifel die Konsequenzen trägt.



profil: Herr Wöginger, Sie sind selbst Beschuldigter, weil Sie für einen Parteifreund intervenierten, damit dieser Leiter eines Finanzamts in Ihrem Heimatbezirk wird.



Wöginger: Wir erwarten uns, dass die Staatsanwaltschaft rascher arbeitet. Das zeigt auch mein Fall. Ich stehe jederzeit bereit, aber die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Wir hatten 40 Beschuldigte in der ÖVP, bei der Hälfte wurden die Ermittlungen bereits eingestellt. Wenn sich strafrechtliche Vorwürfe bestätigen, hat man Konsequenzen zu ziehen, wenn nicht, muss so eine Sache auch einmal abgeschlossen werden.



profil: In der ÖVP gibt es Abgeordnete, die den Grünen nicht verzeihen, dass sie Sebastian Kurz in den Rücktritt drängten.



Wöginger: In der Politik scheint nicht jeden Tag die Sonne. Es war eine harte Phase für uns. Sebastian Kurz brachte Erfolge, die wir seit Jahrzehnten nicht hatten.



profil: In aktuellen Umfragen haben ÖVP und Grüne gemeinsam nur noch 35 Prozent.



Wöginger: Wir sind erst bei der Halbzeit.



Maurer: Wir Grüne sind, für viele überraschend, die stabilere Partei, wir haben bewiesen, dass wir in einer fordernden Situation professionell Verantwortung übernehmen. Uns geht es nicht um Befindlichkeiten. Und man darf als Regierungspartei auch nicht dauernd auf Umfragen schielen.