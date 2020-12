Miesmanagement: Die schlechte Performance Österreichs in der Krise

Leider gibt es einen Bereich, in dem politische Versäumnisse nicht bloß peinlich oder lästig sein können, sondern tödlich. Seit März ist bekannt, dass Corona in den Alters-und Pflegeheimen den größten Schaden anrichtet. Europaweit stammte rund die Hälfte der Covid-Toten während der ersten Welle aus solchen Heimen. In Österreich lag der Anteil im Frühling nur bei etwa einem Drittel -was alle Verantwortlichen offenbar zu der Annahme verleitete, die Situation sei eh ziemlich perfekt. Im Moment gebe es "einen guten Schutz der Alten", erklärte Rudolf Anschober im August zufrieden. "Jetzt haben wir Zeit, um uns auf den Herbst vorzubereiten." Leider ging das gründlich schief: Mitte Dezember waren fast 4000 Bewohner von Pflegeheimen infiziert und rund 1900 bereits gestorben. An manchen Tagen entfielen mehr als 60 Prozent der Todesfälle auf Heimbewohner. Die aktuell hohen Covid-Sterbezahlen in Österreich gehen ganz wesentlich auf dieses Umfeld zurück. Und das Schlimmste ist: Es hätte nicht sein müssen.



Ein Pilotprojekt in acht Wiener Caritas-Heimen zeigt, dass sich die Ausbreitung am besten verhindern lässt, wenn die Mitarbeiter zwei Mal pro Woche getestet werden. Genau das, nämlich verpflichtende Screenings, hat die Regierung auch beschlossen - allerdings erst am 15. Dezember. Davor war es vielen Heimen schlicht unmöglich, für Sicherheit zu sorgen. Bis tief in den November beklagten Heimleiter das Fehlen von Testmöglichkeiten für ihr Personal. "Ganz ehrlich, die zweite Welle haben wir vergeigt", meinte etwa Robert Kaufmann, Leiter der ARGE Tiroler Alten-und Pflegeheime (profil 47/2020). Auf die Idee, älteren Menschen wenigstens ein paar FFP-2-Masken zu schenken, kam Türkis-Grün erst in der letzten Parlamentssitzung vor Weihnachten. Auch die Opposition stimmte geschlossen dafür. Die SPÖ-Abgeordnete Verena Nussbaum fragte allerdings sehr zu Recht, "warum man für diese sinnvolle Maßnahme neun Monate gebraucht" habe.