Corona: Was hilft gegen die Maßnahmen-Müdigkeit?

Der Massentest stellt die Bevölkerung vor ein soziales Dilemma: "Der Test bringt vor allem etwas für die Allgemeinheit. Individuell habe ich aber kaum einen Anreiz, hinzugehen", sagt Martin Kocher, Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS). Kochers Spezialgebiet ist Verhaltensökonomie, er beschäftigt sich-nicht erst seit Corona-mit der Frage, wie Menschen zu erwünschten Handlungen motiviert werden können. Auch dann, wenn sie ihnen kurzfristig keinen Vorteil bringen. Nudging, also Anstupsen, nennen Fachleute diese Strategie, die auf Anreize statt auf Zwang setzt. So einen Stups würden einige Menschen offenbar benötigen, um sich testen zu lassen. Denn Testwillige erfahren zwar einen Iststand, im Worst Case droht ihnen allerdings eine zehntägige Quarantäne. Das Argument, dass die überforderten Contact-Tracer die Massentests dringend brauchen, um wieder zu wissen, wo die Infizierten wohnen, lockt kaum jemanden zu den Teststationen-obwohl es richtig ist. "In solchen Fällen ist es wichtig, Kooperationsbereitschaft zu erzeugen. Das kann ich aber nur erreichen, wenn mir die Leute vertrauen", meint Kocher.



Das Problem: In der Bevölkerung macht sich Verunsicherung breit, wie eine Befragung der Meinungsforscherin und Ex-Ministerin Sophie Karmasin zeigt: Im letzten halben Jahr steigerte sich der Wert derer, die eine "geringe optimistische Einstellung" haben, von 39 auf 47 Prozent. Karmasin erklärt sich das so: "Bis zum Sommer war die Mehrheitsmeinung: Die Bundesregierung hat das im Griff, sie hat die Zahlen runtergebracht. Ab Sommer hat es zunehmend geknirscht - von der Ampelkommission bis zum Konflikt Wien versus Bund. Da stand Parteipolitik im Vordergrund und nicht das Thema selbst. Das bringt die Verunsicherung."



Werden die Massen folgen, wenn die Regierung Anfang Jänner zum zweiten Massentest aufruft? IHS-Chef Kocher sieht im Wesentlichen drei Kriterien dafür: eine stringente Kommunikation im Vorfeld. Eine niederschwellige Teilnahmemöglichkeit ohne technische Probleme bei der Anmeldung. Und drittens: "Mit trivialen ökonomischen Anreizen kann man mehr Teilnahmebereitschaft erreichen. Gutscheine wirken da meistens ganz gut. Man könnte das zum Beispiel mit dem Gastro-Gutschein koppeln."Eine Karotte vor der Nase für einen Nasenabstrich also. Im Vergleich zu einem weiteren harten Lockdown käme ein solches Anreizsystem deutlich günstiger.



Strafen, etwa in Form von Ausgangsbeschränkungen für Testverweigerer, bewertet der Verhaltensökonom dagegen als kontraproduktiv: "Zwang funktioniert vielleicht ein Mal. Wenn man es öfter machen will, kann ein negativer Reflex entstehen."