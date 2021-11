Corona: Hype um Kickls Krätzemittel in der Apotheke

In der Slowakei und Tschechien zugelassen

Anders Kunden aus Osteuropa. Sie können oftmals Rezepte vorweisen. Denn in der Slowakei und in Tschechien wurde dem Wirkstoff Ivermectin bereits im März 2021 eine Notfallzulassung zur Covid-19-Behandlung erteilt. Seither wird es auch verschrieben. Das dürfte mit ein Grund sein, warum die Umsätze mit Scabioral im Jahresvergleich um rund zehn Prozent gestiegen sind. Das haben die Pharma-Analysten von IQVIA für profil erhoben.



In der Apothekerkammer erinnert man sich an den Hype um Scabioral, der im Frühjahr noch größer war als nach Kickls Empfehlung. "Damals wurden Apotheken im grenznahen Bereich mit zahlreichen Anfragen und der Vorlage slowakischer Privatrezepte überschwemmt. Die vorgelegten Privatrezepte wurden meist ohne ärztlicher Angabe der Indikation verordnet."

Allerdings stiegen die Umsätze mit Scabioral auch in Westösterreich um acht Prozent. Das könnte auch damit zu tun haben, dass das Medikament erst seit Frühjahr 2019 am Markt ist.

"Der Hype flaut bereits etwas ab", sagt die Apothekerin im Wiener Umland, wohl in der Hoffnung, dass sich Politiker künftig nicht mehr in ihr Geschäft einmischen.