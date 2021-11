Corona in Heimen: Hunderte Fälle beim Pflegepersonal

Es ist ein trauriges Faktum nach eineinhalb Jahren Pandemie: Besonders für Alten- und Pflegeheime ist das Coronavirus gefährlich und mitunter tödlich. Schon nach der ersten Welle war die Bilanz verheerend: Bis Juni 2020 infizierten sich in Pflegheimen 923 Bewohnerinnen und Bewohner; 260 davon starben. Noch schlimmer fiel die zweite Corona-Welle aus: Bis Ende Jänner 2021 gab es in Österreichs Pflegeheimen 3245 Todesfälle – was damals 43 Prozent aller Covid-Toten ausmachte.

Die Mitarbeiterwelle in Pflegeheimen

In der derzeitigen vierten Welle scheint die Lage in den Alten- und Pflegeeinrichtungen bislang besser unter Kontrolle zu sein – immerhin gibt es nun den Impfstoff. Dennoch zeigt eine profil-Auswertung der Daten aus dem nationalen Krisenstab (SKKM) einige, beunruhigende Fakten. Seit Anfang November kam es in Zusammenhang mit Alten- und Pflegeheimen zu rund 2300 Fällen. Auffällig ist, dass mit 1499 Fällen vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind. Gleichzeitig fällt vor allem ein Bundesland ins Gewicht: Oberösterreich.