Corona: Regierung peilt offenbar ab März weitgehende Öffnungen an

Auch die schon angekündigten geplanten Lockerungsschritte ab 19. Februar werden bei dem Gipfel noch einmal thematisiert - ab diesem Tag tritt bundesweit die 2G-Regel außer Kraft, womit auch wieder (getestete) Ungeimpfte ins Lokal dürfen - laut Medienberichten könnte diese Lockerung auch auf Sportbereiche ausgeweitet werden. Nur Wien hat im Vorfeld bereits klargemacht, dass in der Bundeshauptstadt die 2G-Regel beibehalten wird.

"Aussetzen" der Impfpflicht?

Darüber hinaus geht es um die längerfristige Perspektive: Ungeachtet der aktuellen weiterhin hohen Neu-Infektionszahlen dürften ab Anfang März weitgehende Lockerungen ins Haus stehen. Als sehr wahrscheinlich gilt das komplette Aus für alle 3G-Beschränkungen (etwa in Gastronomie oder Tourismusbetrieben). Diskutiert wurde im Vorfeld auch über ein Ende der Gratis-Tests, medial spekuliert wurde auch über ein "Aussetzen" der Impfpflicht. Die Regierung wird laut APA-Informationen bei diesem Punkt aber jedenfalls an der im Impfpflicht-Gesetz verankerten Einrichtung einer Kommission im Bundeskanzleramt festhalten. Diese Kommission soll ja die Umsetzung des Gesetzes überwachen, eingesetzt ist sie derzeit noch nicht.

Fallen könnten laut medialen Spekulationen auch die (derzeit auf Mitternacht festgesetzte) Sperrstunde. Auch die Nachtgastronomie könnte wieder öffnen dürfen.

Ebenfalls Thema sein wird, wie es mit der Maskenpflicht weitergeht - dazu gab es im Vorfeld widersprüchliche Berichte. Allerdings hatten sich in den letzten Tagen weder Experten noch Regierungsvertreter für ein komplettes Aus dieser Maßnahme ausgesprochen, auch aus den Ländern wurde diesbezüglich kein Druck gemacht.

In den Schulen wurde das Ende der Maskenpflicht hingegen bereits teils umgesetzt bzw. angekündigt: In Volksschulen gilt seit 14. Februar am Sitzplatz keine FFP2-Pflicht mehr, ab dem 21. Februar gilt das dann auch in den übrigen Schulstufen. Abseits des Platzes müssen die Schüler die Maske weiterhin aufsetzen - für das Lehrpersonal gilt die FFP2-Pflicht weiterhin generell.

Am Aus für die Maskenpflicht in den Schulen gab es am Vortag des Gipfels von Mitgliedern der Gecko-Kommission teils deutliche Kritik. Rotkreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik schrieb auf Twitter, dass er sich nicht dafür ausgesprochen habe. Als "gelinde, günstige und effektive Mittel" zur Vermeidung von Infektionen empfehle er, Masken bis Ostern in Innenräumen zu verwenden. Auch der Virologe Andreas Bergthaler und der Simulationsforscher Niki Popper teilten auf Twitter mit, dass sie die Lockerung nicht befürwortet hätten.