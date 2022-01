Wegscheider gegen die Wissenschaft: Neue Corona-Fake-News auf ServusTV

„Die Behauptung ist in dieser Form nicht berechtigt, das ist Polemik.“ Bernd-Christian Funk, Verfassungsexperte und ehemaliger Professor für öffentliches Recht, widerspricht Wegscheider vehement. Schließlich sei im Parlament und auf Regierungsebene „mit Akribie“ versucht worden, allen verfassungsrechtlichen Bedenken in puncto Impfpflichtgesetz Rechnung zu tragen sowie alle menschenrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Das bedeute freilich nicht, so der Experte, dass es zu einzelnen verfassungsrechtlichen Aspekten keine Kritik geben dürfe. Aber Ignoranz und mit Füßen treten? „Das Gegenteil ist der Fall“, so Funks Einschätzung. Verfassungsjurist Peter Bußjäger von der Uni Innsbruck teilt diese Ansicht: „Selbstverständlich kann man die Impfpflicht auch in juristischer Hinsicht unterschiedlich bewerten und es ist auch unstrittig, dass sie allgemein wie auch in der konkreten Ausformulierung verfassungsrechtlich heikle Fragen aufwirft.“ Die klar überwiegende Meinung der Verfassungsexpertinnen und -experten tendiere jedoch dazu, „dass eine Impfpflicht unter den gegebenen Umständen grundsätzlich verfassungskonform ist“.

Fachleute: „Impfpflicht verhältnismäßig“

Auch Menschenrechtsexperte Manfred Nowak findet drastische Worte für Wegscheiders Behauptung: „Nur mehr polemisch“ und „kein ernsthafter Beitrag zu einer sehr wichtigen und schwierigen medizinischen, rechtlichen und ethischen Debatte“. In das Recht auf Privatheit, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art 8) und der österreichischen Verfassung normiert ist, werde mit dem Gesetz zwar eingegriffen, erklärt der Fachmann gegenüber profil. Dies ist jedoch aus gewissen Gründen, wie etwa der öffentlichen Gesundheit, erlaubt. Ein Eingriff müsse dabei immer notwendig sein und „das gelindeste Mittel“ darstellen. Nowak: „Meines Erachtens ist bereits sehr viel versucht worden, so dass ich eine Impfpflicht in der derzeitigen Situation für durchaus verhältnismäßig halte.“ Letztlich obliegt die endgültige Prüfung der Frage der Verfassungsmäßigkeit natürlich dem Verfassungsgerichtshof und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Fest steht, dass es bereits höchstgerichtliche Entscheidungen gibt, welche eine Impfpflicht als grundrechtskonform beurteilt haben (etwa erst 2021 zur Impfpflicht gegen Kinderkrankheiten in Tschechien).

Kein Verstoß gegen Nürnberger Kodex

Als besonders problematisch sehen Fachleute das Heranziehen des Nürnberger Kodex im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung. Ein Verstoß dagegen wird von vehementen Impfgegnern und Coronaleugnerinnen immer wieder behauptet und findet sich auch in den Stellungnahmen zum österreichischen Impfpflichtgesetz zur Genüge. Dieses Argument ist jedoch verfehlt: Der Nürnberger Kodex als ethische Richtlinie wurde beim Nürnberger Ärzteprozess 1946/47 als Reaktion auf die Verbrechen von NS-Medizinern formuliert. Er definiert ethische Grundsätze für Ärzte und Forschende bei „medizinischen Versuchen“ wie etwa die Freiwilligkeit der Teilnahme, bezieht sich allerdings nicht auf Impfungen zur Verhütung der Übertragung infektiöser Krankheiten. Der Rechtsanwalt und Experte für Arzneimittelrecht Matthias Cerha konkretisiert: „Bei den im Rahmen der Umsetzung der Impfpflicht verabreichten Impfstoffen handelt es sich um zugelassene Arzneimittel. Diese werden im Rahmen zugelassener Therapien eingesetzt. Das hat weder etwas mit medizinischer Forschung, noch mit ‚Versuchen‘ in der Diktion des Nürnberger Kodex zu tun.“ Auch eine besonders schnelle oder bedingte Zulassung von Impfstoffen ändere daran nichts.

Befürwortung auch von Seiten der Bevölkerung

Insgesamt ist diese Behauptung von Wegscheider als falsch einzustufen. Noch etwas härter formuliert es Verfassungsjurist Heinz Mayer: „Das ist alles ein blanker Unsinn ohne Einschränkung.“ Im Übrigen kann auch Wegscheiders Einschätzung, wonach „eine breite Mehrheit der Bevölkerung“ das Impfpflichtgesetz ablehne, nicht nachvollzogen werden. Aus einer aktuellen Studie des Austrian Corona Panel Projects der Uni Wien geht etwa hervor, dass eine allgemeine Impfpflicht von 49 Prozent der Befragten befürwortet wurde. 62 Prozent befürworteten eine Impfpflicht für Berufsgruppen mit hohem Ansteckungsrisiko. Wegscheider ließ eine profil-Anfrage unbeantwortet, in der er um Belege für seine Behauptungen gebeten wurde.