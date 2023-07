Corona-Verordnungen: Gesundheitsministerium hat Auskunft zu Unrecht verweigert

Wien

IT-Panne: Stadt Wien fordert unabsichtlich Rückerstattung des Energiebonus

In einem Brief wurden tausende Wiener:innen dazu aufgefordert, ihren Energiebonus zurückzuzahlen. profil entwarnt: Es handelt sich um eine technische Panne. „Da ist der städtischen IT ein Hoppala passiert,“ heißt es aus dem Büro von SPÖ-Stadtrat Hacker.