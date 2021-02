Wie Corona Wien verändert – in Zahlen

Die Schließung vieler Betriebe wirkt sich deutlich auf den Energieverbrauchder Stadt aus. Tagsüber werden in Wien seit Mitte März 20 Prozent wenigerEnergie benötigt, dies liegt laut den Wiener Stadtwerken vor allem an den Schließungen in der Gastronomie, die durch Großgeräte viel Strom verbraucht. Hier hat sich also auch mit den ersten Lockerungen nach Ostern noch nichts verändert. Auch die Zeiten, wann der meiste Strom benötigt wird, haben sich verschoben. Zwischen 12 und 13 Uhr gibt es nun eine deutliche Bedarfsspitze, was wohl daran liegt, dass die WienerInnen mehr zu Hause kochen. Durch Kochen, Unterhaltungselektronik und Homeoffice verbrauchen die WienerInnen in ihren eigenen vier Wänden um bis zu ein Drittel mehr Strom.