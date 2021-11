Covid-Intensivstation: Das Virus wurde aggressiver. Die Angehörigen auch.

Ein unscheinbarer, kleiner Tisch im High Tech-Universum der „Intensivstation C12“ am Klinikum Wien-Favoriten. Jemand hat ein weißes Tuch ausgebreitet – darauf ein Dutzend Spritzen. Jede davon ist mit Flüssigkeit gefüllt. Wenn die Tagschicht anbricht, wird eine Pflegeperson in voller Schutzmontur in das Krankenzimmer treten, die Spritzen in die dafür vorgesehenen Perfusoren – übereinander montierte Spritzenpumpen – einspannen. Der Medikamenten-Cocktail wird die bäuchlings im Bett gelagerte Patientin bei stabilem Kreislauf im Tiefschlaf halten. Zwölf Stunden später wird der Nachtdienst das Tischchen neu decken. Mit frisch gefüllten Spritzen.

Das kleine Möbelstück mit den Infusionen erzählt vielleicht am besten, mit welchem Einsatz in Wiens wichtigstem Corona-Spital um das Überleben von Covid-Patienten gekämpft wird.

profil: „Diese Dosis kriegt jeder alle zwölf Stunden?“

Stephanie Neuhold: „Das ist noch harmlos, in schwierigen Fällen ist es mehr. Es dauert ganz schön lange, alle Substanzen aufzuziehen, die es alleine braucht, damit unsere Patientinnen und Patienten den Beatmungsschlauch tolerieren. Antibiotika und Cortison zur Behandlung der Erkrankung kommen noch dazu.“