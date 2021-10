Der Marathon-Mann

Mastermind in der technischen Umsetzung soll – einem Mitbeschuldigten zufolge – ein gewiefter Aktienhändler aus Großbritannien gewesen sein. Quasi ein Veteran der Cum-Ex-Branche: Jus-Studium in Edinburgh, später Stationen bei den Investmentbanken Goldman Sachs und Merrill Lynch. Wie eine Reihe anderer mutmaßlicher Cum-Ex-Trader verlässt er rund um die Finanzkrise 2008 die Welt der Großbanken. Außerhalb scheinen nicht zuletzt die eigenen Verdienstmöglichkeiten in dieser Zeit attraktiver. Zunächst arbeitet der Trader für eine kleine Investmentfirma, bei der er ebenfalls Cum-Ex-Deals abgewickelt haben soll. Nach einem Streit ums Geld gründet er sein eigenes Unternehmen. Zu jener Zeit holt ihn Anwalt Peter als Asset-Manager für die Firmen der Luxemburg-Struktur an Bord.

Nach außen hin pflegt der Trader, dessen private Leidenschaft der Laufsport ist, ein Image der gesellschaftlichen Verantwortung. Anfang 2008 kauft er für 3,5 Millionen Pfund ein stattliches Anwesen in einer kleinen Ortschaft westlich von London. Die Familie übersiedelt. Seine Frau und er engagieren sich in der christlichen Schule, in die sie ihre Kinder schicken. Die Ehefrau ist zudem in der örtlichen Pfarre aktiv. In der Zwischenzeit wird dem Mann in Deutschland und in Österreich allerdings vorgeworfen, in unberechtigte Steuererstattungsanträge in einer Höhe von insgesamt rund 300 Millionen Euro verwickelt zu sein.

Ein Mitbeschuldigter, der nun als eine Art Kronzeuge mit der Justiz zusammenarbeitet, ließ in Einvernahmen jedenfalls wenig Sympathien für den einstigen Geschäftspartner erkennen. Der Brite soll rücksichtslos auf einer Millionen-Vergütung bestanden haben, obwohl sich abzeichnete, dass die Cum-Ex-Deals platzen würden. Der Mitbeschuldigte setzte den Ermittlern auch die Looping-Strategie näher auseinander, von der er selbst – seiner Darstellung nach – damals gar nichts mitbekommen habe. Als ihm in einer Einvernahme Unterlagen dazu gezeigt wurden, wirkte er auf die Ermittler regelrecht schockiert. Der Insider vermutete, dass das Looping funktionieren konnte, weil der britische Trader besonders gute Verbindungen zu zwei Mitarbeitern einer bestimmten Großbank pflegte. Diese beiden Männer zählen übrigens seit Anfang 2021 auch zum Kreis der Beschuldigten im WKStA-Verfahren.

Opferrolle

Keine Ermittlungen gibt es hingegen gegen einen der Haupt-Geldgeber der Luxemburg-Irland-Malta-Struktur. Der Milliardär, bekannt aus Funk und Fernsehen, wird von der Justiz in Deutschland sogar als Opfer der Cum-Ex-Machenschaften angesehen. Er soll die wahren Hintergründe des Investments nicht gekannt haben.

Der im Geschäftsleben bestens bewanderte Mann steckte gemeinsam mit Familienmitgliedern und Freunden in mehreren Tranchen insgesamt rund 55 Millionen Euro in das Anlagevehikel. Fast risikolos erwartete er saftige Renditen. Zunächst lief alles glatt – dann nicht mehr. Die deutschen Steuerbehörden verweigerten die Steuererstattungen. Der Milliardär drängte gegenüber der Schweizer Bank auf Aufklärung. Anfang Februar 2013 berichtete ihm einer seiner Vertreter per E-Mail über ein Gespräch bei der Privatbank. Diskutiert wurde demnach die Rückzahlungsquote, wobei angemerkt wurde, dass diese gesteigert werden könnte, wenn ein Verfahren zur Erstattung von Kapitalertragsteuern in Österreich, bei dem man keine Schwierigkeiten erwartete, abgeschlossen sei.