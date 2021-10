Millionen vom Staat für die Steuermafia – Ermittlungen massiv ausgedehnt

Banker, Juristen, Investmentgurus – so lässt sich der Personenkreis umschreiben, den die österreichische Justiz in Zusammenhang mit einer Affäre von internationalem Ausmaß derzeit besonders im Fokus hat. Es geht um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte: Aktiendeals, die in einer illegalen Ausformung dazu benutzt werden, Staaten abzuzocken. Der Schaden, der sich dabei aus zu Unrecht erschlichenen Steuerauszahlungen ergibt, geht weltweit in die Milliarden. Auch Österreich war in der Vergangenheit betroffen. Wie Recherchen zeigen, offenbar sogar in einer besonders aggressiven Form.