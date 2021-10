Cum-Ex: Don‘t do it yourself

Schieben Sie den Pfeil nach rechts.

Auf diese Weise planen Sie gleich die gesamte „Saison“ durch. (Nein, der Begriff ist nicht von der Redaktion erfunden. Prägen Sie sich ihn ein. Wer dazugehören will, muss auch die richtige Sprache sprechen. Das eröffnet völlig unbeschwert Kontakte und Chancen.) Das Schöne an Excel: Im nächsten Jahr verwenden Sie dasselbe Sheet wieder und passen einfach nur ein paar Daten und Werte an.

3. Geld einsammeln:

Sie brauchen einen dreistelligen Millionenbetrag als Grundkapital. Das ist nicht so schwierig, wie Sie sich das vorstellen. Sie finden sicher problemlos wohlhabende Investoren, die gerne innerhalb von ein paar Monaten 10 bis 15 Prozent Rendite erhalten und trotzdem glauben, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das Investorengeld ist jedoch nur der Anfang. Es dient als Sicherheit gegenüber einer internationalen Großbank. Von der kommt per Kredit das echte Spielkapital. Bleiben wir nahe an der Realität, sagen wir: zwei Milliarden Euro. Schließlich kriegen Sie ja nur den Steueranteil der Dividende herein – zum Beispiel 25 Prozent. Pro Aktie sind das Peanuts. Sie brauchen ein ordentliches Volumen. (Falls Sie einen besonders guten Freund an der richtigen Stelle in einer Großbank sitzen haben, können Sie ihn vielleicht dazu überreden, kleine Aktienpakete innerhalb eines Tages zehn Mal ohne echte Zahlung durch sein Handelsbuch rotieren zu lassen. Der Finanz erzählen Sie dann, das wären verschiedene Aktien gewesen. Damit sparen Sie sich den lästigen Zirkus mit dem Milliardenkredit. In der Branche nennt sich das „Looping“. Es ist aber nur etwas für die besonders Verwegene. Am Ende des Tages wird der Staatsanwalt Ihnen das übel nehmen.)