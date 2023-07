Das Parlamentsjahr in Zahlen: Unruhestifter Kickl, Redekaiser Loacker

Ein Zeugnis bekamen die Nationalratsabgeordneten vor den Sommerferien nicht. Die Pause bietet allerdings Anlass für eine Zwischenbilanz: Die Parlamentsdirektion wertete für profil Statistiken zum abgelaufenen Parlamentsjahr von September bis Juli aus. Wer hat am öftesten gefehlt, wer bekam die meisten Ordnungsrufe - und wer redete am häufigsten?

Ende Juni verabschieden sich nicht nur Schulklassen in die Sommerferien, sondern auch die Nationalratsabgeordneten. Von Anfang Juli bis September finden planmäßig keine Sitzungen im Hohen Haus statt.

Der unrühmliche Titel des „ Ordnungsrufe-Kaisers” ging zum wiederholten Mal an FPÖ-Chef Herbert Kickl. Ganze sechs Mal wurde Kickl seit September vergangenen Jahres von den Nationalratspräsidenten abgemahnt, vier Mal von Doris Bures und zwei Mal von Wolfgang Sobotka. Der Dritte Nationalratspräsident, Norbert Hofer (FPÖ), war gnädiger mit Parteifreund Kickl. Der FPÖ-Parteichef ist bekannt für seinen aggressiven Redestil. „Abgehalfterte abgetakelte Spaßmacher“ nannte er erst vergangene Woche ORF-Journalisten in einer Rede zum neuen ORF-Gesetz und kassierte dafür einen Ordnungsruf.

Abgeordnete schwänzen

Wenn Abgeordnete im Nationalrat fehlen, bedeutet das nicht automatisch, dass sie untätig sind. Viele Nationalratsabgeordnete haben mehrere politische Ämter inne, engagieren sich in Vereinen, besuchen politische Veranstaltungen oder gehen zusätzlich einer Erwerbstätigkeit nach. Es kann im Einzelfall gute Gründe dafür geben, dass Abgeordnete nicht bei jeder Plenarsitzung des Nationalrats anwesend sind. Manche Ausreden für Fehlzeiten sind aber allzu billig. So schwänzten im März zahlreiche SPÖ-Abgeordnete ausgerechnet die symbolträchtige Sitzung, bei der der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videoansprache hielt. Der SPÖ-Gleichbehandlungssprecher rechtfertigte das in einem später gelöschten Tweet mit seiner privaten Geburtstagsfeier und einem Zahnarzttermin.