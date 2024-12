Das war 2024: Am Würstelstand kommt frischer Wind in die FPÖ-Finanzaffäre

Tja, was soll I jetzt erzählen? Soll I irgend a Gschicht erzählen, die so spannend is?

Damals vielleicht, aber net 2017, 2018, 2019. I seh ja die Buchungen, des Geld is bar behoben worden, weg is es.

Des is so viel sehr unspannend eigentlich erzählt, wenn ma das amal wirklich diskutieren möchte: Die Partei hat damals ja ganz anders funktioniert, als ihr euch des vorstellts.

Die Wahrheit is so bitter, dass sie uns allen wehtut. Und scheiß auf die Wahrheit.

Na, i sag da ans, Mario Kunasek is der Unschuldigste in dem Spiel. Wenn du wirklich an Feind suchst, dann is des net der Kunasek.Lange Zeit bleibt Eder zugeknöpft, doch die fortschreitende Stunde und der stetig fließende Alkohol lockern seine Zunge.Eder: Was hättest gern von mir?

Einer in der Runde sucht ein Feuerzeug, das Gespräch schweift ab. Wenig später will Eder wieder allein gehandelt haben. Und er betont seine Loyalität:

Halt ma fest: I bin an der Arschpartie net ganz unschuldig. Ich bin hauptschuldig an der Gschicht, des is amal Fakt.

Wenn sie was falsch machen, deine Chefs, des is da wuascht?

Anfang Mai erklärte Eder über seinen Anwalt, er habe in der Nacht vom 15. auf den 16. April in stark alkoholisiertem Zustand „alles Mögliche gesagt“, mutmaßlich auch, „um selbst in einem besseren Licht dazustehen“. Seine Selbstanzeige entspreche aber „vollinhaltlich der Wahrheit“. Eder will also weiter allein gehandelt haben. In Folge wechselte er seinen Anwalt.

Der FPÖ Steiermark schadete das Grazer „Würstelstand-Ibiza“ nicht. Schon bei der Nationalratswahl am 29. September waren die Freiheitlichen in der Steiermark mit 32,2 Prozent der Stimmen im Land klar die stärkste Kraft. Bei der Landtagswahl am 24. November konnte Mario Kunasek das Ergebnis seiner Partei sogar auf 34,8 Prozent verbessern.