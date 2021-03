Der Fall Pilnacek: Wenn Chats auf Reisen gehen

Wolfgang Brandstetter (Anwalt: Georg Krakow) bestreitet die Vorwürfe vehement, Pilnacek hat sich dazu bisher nicht geäußert. Über seinen Anwalt Rüdiger Schender weist er „den in den Raum gestellten Vorwurf von Pflichtwidrigkeiten“ aber zurück.

Ende Februar hatte die StA Wien Pilnaceks Diensthandy sicherstellen und die gesamte Kommunikation des Sektionschefs auslesen lassen, Brandstetters Telefon wurde wenig später vom Verfassungsgerichtshof im Amtshilfeweg übergeben. Einmalige Vorgänge in der jüngeren Geschichte der Zweiten Republik.

Weit kam die Wiener Anklagebehörde mit der Auswertung allerdings nicht. Nach gemeinsamen Recherchen von profil und „Der Standard“ musste die StA Wien den Pilnacek-Akt auch schon wieder abgeben. An die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Jedenfalls auf Wunsch von Behördenleiterin Maria-Luise Nittel, möglicherweise aber auch auf „Anregung“ von weiter oben (steht für: eine Weisung, die keine ist, aber als solche verstanden wird).

Pilnaceks Chats sind potenziell gefährlich. Politisch – siehe sein breites (längst nicht nur türkises) Netzwerk. Straf- und dienstrechtlich – siehe die Kommunikation mit Wolfgang Brandstetter, aber auch jene mit seinem Vertrauten Johann Fuchs, dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien.

Bei seiner Befragung im U-Ausschuss am Mittwoch konnte Fuchs nicht ausschließen, Aktenteile an den dafür nicht (mehr) zuständigen Pilnacek übermittelt zu haben, um mit ihm „rechtliche Aspekte“ zu erörtern. Er konnte auch nicht ausschließen, Aktenteile abfotografiert zu haben (um diese dann im Zug zu lesen. Das ist ziemlich umständlich, wenn man jede Seite zunächst abfotografieren muss, um sie anschließend zu lesen. So ein Akt hat ja schnell einmal ein paar hundert Seiten). Fuchs konnte insbesondere auch nicht ausschließen, Teile des Verschlussakts zu Gernot Blümel an Pilnacek weitergeleitet zu haben (in Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen rund um ein Spendenangebot von Novomatic).

Pilnaceks Chats liegen mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck, weil dort bereits ein anderer Pilnacek-Akt liegt. In dieser Causa geht es um den Verdacht der falschen Beweisaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Pilnacek und der mitbeschuldigte Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, sollen bei ihren Auftritten im Juli 2020 wiederholt die Unwahrheit gesagt haben (in Zusammenhang mit einem nächtlichen E-Mail-Verkehr kurz nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos am 17. Mai 2019 und mehrere „Weisungen“ des damaligen Justizministers Josef Moser. Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

Warum eröffnet eine Staatsanwaltschaft zunächst ein Verfahren gegen einen der ihren, immerhin Sektionschef, marschiert anschließend mit richterlicher Anordnung bei ihm auf, um den Fall dann gleich wieder abzugeben? „Ich habe die Delegierung des Verfahrens nach Innsbruck veranlasst, weil dort bereits ein Verfahren anhängig ist. Das ist in der Strafprozessordnung so geregelt. Da hatte ich gar keine andere Wahl“, erklärt die Leiterin der StA Wien Maria-Luise Nittel auf Anfrage.

Hier geht es um Paragraf 26 der Strafprozessordnung, der unter anderem das „Zuvorkommen“ regelt: Die erste zuständige Staatsanwaltschaft bleibt auch bei weiteren neuen Vorwürfen die zuständige Staatsanwaltschaft.