Die Ibiza-Vertuschung: Justizministerium unter Verdacht

Der Ex-Justizminister sagt, er wollte Ermittlungen

Christian Pilnacek und Johann Fuchs haben von profil, „Standard“ und ORF-„ZiB“2 die Möglichkeit erhalten, sich zu all dem zu äußern. Beide ließen sie ungenutzt. Pilnacek verwies auf die Medienstelle des Justizressorts, Johann Fuchs ließ über OStA-Sprecher Michael Klackl ausrichten: „Der Stand des Prüfungsvorgangs der StA Innsbruck ist der OStA Wien nicht bekannt. Ich ersuche daher um Verständnis, dass mit diesem Prüfungsvorgang in Zusammenhang stehende Themenbereiche derzeit nicht kommentiert werden können.“

Und was sagt nun der damalige Justizminister Josef Moser zu seinen Weisungen vom 18. Mai 2019?

Er bestätigt auf Anfrage, dass er Pilnacek damals Weisungen erteilt habe, stellt diese gegenüber den recherchierenden Medien aber teilweise anders dar.

+ Moser über seine erste Weisung zur Beischaffung des Videomaterials: „Das stimmt. Am 17. Mai wurde das Video veröffentlicht. Ich habe Pilnacek gesagt, dass die Justiz nun rasch handeln müsse und wir nicht darauf warten können, dass wir etwas vom Innenministerium bekommen. Ich sagte, die Justiz soll aktiv sein, soll schauen, dass sie das gesamte Material erhält, um dann die Ermittlungen rasch aufzunehmen.“

Das ist insofern bemerkenswert, als Pilnacek in der abendlichen Korrespondenz mit Fuchs keine Silbe über „Ermittlungen“ verlor. Es ging lediglich um die Besorgung des vollständigen Videos. Auch bei der schlussendlich von Fuchs an die WKStA-Chefin geschickten Weisung (nachzulesen am Ende dieses Textes) war von Ermittlungen keine Rede. Fuchs wies die Behördenleiterin lediglich an, „Erkundigungen“ einzuholen – das ist ein entscheidender Unterschied. Entgegen aller Usancen legte Fuchs die vorangegangen Ministerweisungen in seinem E-Mail an Vrabl-Sanda auch nicht offen.

+ Moser über seine zweite Weisung, die Kommunikation zu „Ibiza“ bei der Oberstaatsanwaltschaft zu konzentrieren: „Das stimmt auch. Ich habe darauf hingewiesen, dass auf jeden Fall darauf geachtet wird, dass die Kommunikation in der Phase zentral passiert. Ich wollte einen negativen Eindruck vermeiden, wenn unterschiedliche Staatsanwaltschaften sich unterschiedlich zu einem Thema äußern.“

+ Moser über seine dritte Weisung, der WKStA „keine aktive Rolle zukommen zu lassen“: „Das ist ein absoluter Blödsinn, das habe ich nie gesagt. Es ist ja schon gesetzlich so, dass bei allfälligen Korruptionstatbeständen die WKStA die ermittlungsführende Behörde ist.“

Hat Christian Pilnacek demnach dem Minister einen Wunsch in den Mund gelegt, also erfunden? „Das weiß ich nicht. Ich habe das in keinster Weise erwähnt. Ich wollte, dass alle Unterlagen geholt werden, rasch mit den Ermittlungen begonnen und dazu zentral kommuniziert wird“, sagt Moser.

Sollte die WKStA auf Wunsch des Generalsekretärs und Sektionschefs, getarnt als Wunsch des Ministers, gleich am Anfang von den „Ibiza“-Ermittlungen ausgeschlossen werden?

Das Verhältnis zwischen Pilnacek und der Staatsanwaltschaft gilt ja nicht erst seit der kurz vor Veröffentlichung des Videos aufgeflogenen Eurofighter-Dienstbesprechungsaffäre – Stichwort: „Daschlogt’s es“ – als höchst gespannt.

Auch das ist bemerkenswert: Die WKStA hat Pilnacek und Fuchs seit 2019 nun zweimal wegen vermuteten Amtsmissbrauchs angezeigt (rund um die Eurofighter-Dienstbesprechung konnte die Staatsanwaltschaft Linz trotz eines Audiomitschnitts der Sitzung keinen „Anfangsverdacht“ erkennen, das Verfahren wurde gar nicht erst eröffnet).

Wie war nun der Hinweis zu verstehen, die WKStA solle rund um das „Ibiza“-Video „keine aktive Rolle“ spielen? Pilnacek sagt dazu nichts. Seitens des Justizministeriums heißt es: „Nach unserem Wissensstand bezog sich das Ersuchen von HBM Dr. Moser, dass die WKStA ,keine aktive Rolle‘ haben solle, auf das mediale Auftreten der WKStA an diesem Wochenende.“

Das kann man glauben oder auch nicht. Aus dem E-Mail-Verkehr ergibt sich dies jedenfalls nicht schlüssig.

Ganz einfach auszubremsen war die Korruptionsstaatsanwaltschaft bereits am 18. Mai 2019 nicht mehr. Während die involvierten Beamten des Justizministeriums und der OStA Wien noch darüber grübelten, ob die Äußerungen von Heinz-Christian Strache vor versteckter Kamer auf Ibiza einen möglichen „Anfangsverdacht“ begründen könnten oder nicht, hatte die WKStA bereits die Arbeit aufgenommen.

Unmittelbar nachdem die Ausschnitte via „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel“ öffentlich geworden waren, hatte WKStA-Chefin Vrabl-Sanda die Information eines fallführenden Staatsanwalts auf dem Tisch, dass bei einem laufenden Ermittlungsverfahren – dem Fall „Wienwert“ – eine verdächtige Zahlung an einen FPÖ-nahen Verein aufgetaucht sei. Bekanntlich hatte Strache im „Ibiza“-Video von einem Verein schwadroniert, über welchen sich Parteispenden am Rechnungshof vorbei organisieren ließen.

Spätestens ab da war die „Ibiza-Geschichte auch ein Fall – selbst wenn die Oberbehörden das zunächst nicht wahrhaben wollten.

Aus dem abendlichen E-Mail-Verkehr der Justiz am 18. Mai 2019.

Pilnacek an Fuchs, 20.33 Uhr: „Lieber Hans! Ich habe eben mit HBM telefoniert; wir bitten dich, der WKStA den Auftrag zu erteilen, das gesamte Bildmaterial von den beteiligten Medien anzufordern!“

Fuchs an Pilnacek, 20.46 Uhr: „Lieber Christian, ich kümmere mich darum; sollen wir das von Amts wegen oder aufgrund der bereits avisierten Jarolim-Anzeige machen? (Anm.: Hannes Jarolim, Rechtsanwalt und damals SPÖ-Abgeordneter) Es wäre mE jedenfalls als Erkundigung zur Prüfung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt … am besten begründbar.“

Pilnacek an Fuchs, 20.47 Uhr: „HBM wünscht auch, dass die Kommunikation ausschließlich über OStA Wien läuft.“

Pilnacek an Fuchs, 20.50 Uhr: „Ich denke, dass du den Auftrag aktiv stellen solltest; HBM möchte WKStA keine aktive Rolle zukommen zu (sic!) lassen.“

Fuchs an Vrabl-Sanda, 21.15 Uhr: „Liebe Ilse-Maria, zu den seit 17.5.2019 medial kolportierten und mit Fragmenten einer Videoaufzeichnung unterlegten Vorwürfen gegen Heinz Christian Strache und Johann Gudenus … wegen möglicher Korruptionsdelikte (,Ibizavideo‘) wird ersucht …, im Rahmen von Erkundigungen zur Prüfung des Anfangsverdachtes … das vollständige Videomaterial von den publizierenden Medienunternehmen … beizuschaffen. Die Medienarbeit zu diesem Verfahrenskomplex bleibt ausnahmslos der Medienstelle der OStA Wien vorbehalten.“