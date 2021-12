Der Kanzler und der Anwärter

Man kannte sich, aus dem Fitnessstudio, vom Small Talk auf Terminen, die Chemie stimmte. Anfang Mai 2016 läutete Christian Kerns Handy. Sebastian Kurz recherchierte: "Was passiert in der SPÖ, was wirst du machen?" Wenig später sollte es mit den unverbindlichen Plaudereien der beiden vorbei sein. Und mit vermeintlichen Naturgesetzen der Innenpolitik auch.



Damals vor einem Jahr: SPÖ-und ÖVP-Kandidaten bei den Bundespräsidentenwahlen auf die schmählichen Ränge vier und fünf durchgereicht. Die SPÖ gespalten, der Chef Werner Faymann beim Mai-Aufmarsch von der Tribüne gepfiffen. Die FPÖ in Umfragen auf Platz eins gesetzt.



Heute sitzt SPÖ-Geschäftsführer Georg Niedermühlbichler aufgekratzt in der Parteizentrale. Über ihm ein Bild von Nelson Mandela, vor ihm Feinanalysen, die belegen, dass das Duell der Glamour-Twins Kern und Kurz beide Parteien beflügelt: Kurz punktet, am deutlichsten bei älteren Frauen und Jungwählern, und vermag tief in FPÖ-Terrain einzudringen. Kern strahlt besonders hell in Städten, überzeugt Bessergebildete und Grünaffine und führt die SPÖ auf Tuchfühlung an Platz eins heran.



Unter Faymann war die SPÖ zur Serienwahlverliererin mutiert. Seit Kern schöpft sie Hoffnung, erstmals seit über einem Jahrzehnt ein Plus erleben zu können. Das lässt die Partei erstaunlich stillhalten - bei jeder Rechts-Volte Kerns wieder. Im Grunde wird Ideologie überbewertet, der Deal lautet: Solange dem Chef zugetraut wird, Wahlen zu gewinnen, darf er viel. Kern surft auf der Sehnsuchtswelle nach Anti-Politikern, die er bei Auftritten mit gezielt eingestreuten Sätzen à la "Ich bin relativ neu im Regierungsgeschäft" bedient. Bezeichnenderweise galt Kerns Faible in Frankreich Semi-Quereinsteiger Emmanuele Macron und nicht dem sozialdemokratischen Parteifreund Benoît Hamon.



Macron muss sich nicht mit einer Partei herumschlagen, Kern schon. Die stärkste Landesorganisation Wien zerstritten und gelähmt. In der Studentenstadt Graz ein Desaster-Wahlergebnis von zehn Prozent. In Westösterreich schon länger zur Bedeutungslosigkeit degradiert. Wie sehr braucht Kern seine Partei? Auf diese Frage antwortet SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder so: "Das Vertrauen in Parteien schwindet. Kern als Person hat das Zeug, auch wieder Sehnsucht auf Politik zu machen."