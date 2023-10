Der U-Ausschuss-Entwurf der ÖVP im Detail

Die ÖVP will alle drei Parteien auf „zweckwidrige Verwendung öffentlicher Gelder“ im Zusammenhang mit Inseratenschaltungen, Umfragen, Gutachten und Studien untersuchen - führt aber jeweils unterschiedliche Begründungen dafür an.

Grüne

Am heikelsten ist wohl das Kapitel zu den Grünen, immerhin Koalitionspartner der Volkspartei. Es dürfte noch nicht druckreif sein, Stellenweise ist von Werner Kogel (statt Kogler) und Eleonore Gewessler (statt Leonore) zu lesen. Die ÖVP möchte jedenfalls vor allem öffentliche Aufträge beleuchten, die an parteinahe Firmen gingen. Zum Beispiel beim Klimarat, einem Gremium, das repräsentativ für die Österreicherinnen und Österreicher Vorschläge in Klimafragen ausarbeiten sollte. Für die „kommunikative Begleitung“ beauftragte das Ministerium von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zwei Unternehmen, an denen Lothar Lockl beteiligt ist, früherer Kommunikationschef der Grünen und jetziger ORF-Stiftungsrat. Im durchgeführten Vergaberfahren, zitiert die ÖVP aus Medien, sei eines der Unternehmen zwar nicht Bestbieter, aber Billigstbieter. Daher sei es laut Ministerium zum Zug gekommen.