Die geheimen Sideletter: Was ist „normal“?

Ich mache meinen Job ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit, gut drei Jahrzehnte insgesamt, zwei davon bei profil. Aber so etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen, nur davon gehört. Auch mein Kollege Stefan Melichar ist lange kein Frischg‘fangter mehr, ein Routinier wie Ulla Kramar-Schmid und Martin Thür vom ORF. Gemeinsam saßen wir also am späten Freitagnachmittag vor etwas, das wir noch nie zuvor gesehen hatten: die verschriftlichen Nebenabreden von gleich zwei Koalitionen, unterschrieben von den jeweiligen Parteiobleuten. Da wären einmal die Arrangements zwischen Türkis (Sebastian Kurz) und Blau (Heinz-Christian Strache) aus 2017 und einmal jene zwischen Türkis (Kurz) und Grün (Werner Kogler) vom Jahreswechsel 2019/2020. Was in den „Ballhausplatz-Papers“ so alles vereinbart wurde, lesen Sie am besten selbst (in der aktuellen profil-Printausgabe, im digitalen E-Paper oder online).

Die Shoppinglisten der Parteien

Dass Parteien im Zuge von Koalitionsverhandlungen auch geheime Vereinbarungen treffen, die über die offiziellen Regierungsprogramme hinausgehen, war dem Grunde nach bekannt; es hat – leider – Tradition. Aber außerhalb eines sehr kleinen Personenkreises wusste eben niemand, wie das dann aussieht und was genau da eigentlich verteilt wird. Bis jetzt. Freitagabend haben wir unsere Recherchen mit dem ORF online gestellt. Die „Ballhausplatz-Papers“ zeigen, wie umstandslos Parteien höchste Ämter und Funktionen in Österreich für sich beanspruchen und dabei teils Jahre in die Zukunft planen.