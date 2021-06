Die Generationenfrage

Guten Morgen!

Viel wird derzeit über sie geredet: die „Generation Corona“ oder „Generation Dosenbier“, wie sie seit den Zusammenstößen mit der Polizei am Wiener Karlsplatz genannt wird. Junge Menschen an der Schwelle zum Erwachsenwerden, die durch die Corona-Pandemie vieles missen mussten, was für die Generationen vor ihnen selbstverständlich war - von Maturabällen über Auslandsreisen bis hin zu Schnupperlehren. Und vor allem: den Kontakt zu ihren Freunden.

Edith Meinhart und Christa Zöchling trafen für unsere aktuelle Coverstory Jugendliche aus allen Gesellschaftsschichten - privilegierte wie unterprivilegierte. Was sie eint? Die Sorge vor einer ungewissen Zukunft, aber auch die Überzeugung, es schaffen zu können. Die Autorinnen lassen die Jugendlichen auch selbst zu Wort kommen. Schülerinnen und Schüler verfassten für profil Texte, in denen sie reflektieren, wie sie das vergangene Jahr erlebten. „Ich möchte nicht, dass Leute es belächeln, wenn man seiner Jugend beraubt wird“, schreibt etwa die 19-jährige Anna.