Generation Corona: „Wir wollen raus!“

Von alledem war in der Öffentlichkeit wenig zu hören. Eine "unverstandene" Generation? Durchaus. Eine „übersehene“? Auch das. Die Solidarität der Jungen sei kaum gewürdigt und bald wieder verspielt worden, meint etwa Jugendforscherin Beate Großegger: „Mittlerweile geht der Trend wieder in Richtung Absicherung der eigenen Chancen.“ Die Leichtigkeit scheint dahin, der Blick in die Zukunft getrübt: Laut einer neuen Erhebung des Instituts für Jugendkulturforschung befürchten drei von vier Befragten in der Altersgruppe der 16-bis 29-Jährigen, dass die Arbeitslosigkeit drastisch steigen wird. Doch die Zuversicht, persönlich werde man es allen Widrigkeiten zum Trotz schaffen, ist ungebrochen.