Wie Österreichs Unternehmen Greenwashing betreiben

Der Ablasshandel

Ein Viertel der von Global 2000 analysierten Energieversorger bietet CO 2 -kompensiertes Erdgas an. Das Prinzip dahinter funktioniert so: Um Klimaneutralität zu erreichen, müssen die durch die Verwendung von Gas entstandenen Emissionen an einem anderen Ort wieder eingespart werden. Unter Kompensation versteht man Zahlungen zur Finanzierung von treibhausgasmindernden Investitionen, zum Beispiel in Windkraftanlagen in Entwicklungsländern. Allerdings muss sichergestellt sein, dass ein Projekt nur deshalb umgesetzt wird, weil es die zusätzliche Finanzierung durch den Kompensationsmechanismus erhält. Der Fachbegriff für dieses wesentliche Kriterium ist die „Zusätzlichkeit“ der Emissionsminderungen. Generell ist Klimakompensation nicht unumstritten, gilt sie vielen doch als moderner Ablasshandel, der Konsumenten und Unternehmen ein reines Gewissen bescheren soll.