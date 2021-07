1941. Polen war besetzt, Hitlers Armee in die Sowjetunion eingefallen und nun auch in den Weiten des Ostens dazu übergegangen, die dort lebende jüdische Bevölkerung auszulöschen. Vernichtungslager wie Auschwitz, Sobibor und Treblinka waren in Bau.

Die ältere Generation hoffte immer noch, es werde nicht ganz schlimm kommen. Doch Jugendliche, die im Schtetl aufgewachsen waren, in öffentliche Schulen gingen, sich als Zionisten verstanden, von Palästina träumten und Solidarität lebten, verachteten das Zaudern, die mahnenden Worte, nicht zu provozieren, die Nazis nicht zu noch härteren Maßnahmen anzustacheln. Sie fühlten sich als Avantgarde, die, wenn es denn so sein sollte, ihrem Volk in den Tod vorangeht. Sie wollten als eine Generation von Rächern in Erinnerung bleiben, so einer ihrer Anführer.

Vor ein paar Jahren war die kanadische Wissenschaftsjournalistin Judy Batalion bei einer Recherche in der British Library in London auf vergilbte Blätter in einem verschlissenen Einband gestoßen: „Freuen in di Ghettos“ (Frauen in den Ghettos) stand auf dem Deckel; 200 Seiten in winziger Schreibschrift, jiddisch, erschienen 1946 in New York.

Batalion, selbst aus einer Familie polnischer Holocaust-Überlebender stammend, hatte vom bewaffneten Widerstand jüdischer Frauen in Polen nie zuvor gehört. Das war verschollenes Wissen. Junge Frauen, die aus Ghettos heraus gegen die Nationalsozialisten kämpften, SS-Männer erschossen, Anschläge ausführten, Waffen schmuggelten und mit falschen Papieren von Ghetto zu Ghetto unterwegs waren, um ihre Landsleute davor zu warnen, in Deportationszüge zu steigen.

Todesmutig, hart und mit dem Idealismus der Jugend, die um ihr Leben nicht fürchtet, nahmen sie einen hohen Blutzoll in Kauf. Es ging ihnen nicht ums Überleben, sondern um die Würde des Untergangs. Jede einzelne Lebensgeschichte dieser Frauen sei ein Thriller, sagt Batalion. Ihr Buch „Sag nie, es gäbe nur den Tod für uns“ erscheint am 29. Juli in deutscher Übersetzung im Piper Verlag.

Renia Kukielka, behütet aufgewachsen in Jędrzejów, einem lebendigen polnischen Schtetl in der Nähe von Kielce, mit jiddischen Zeitungen und Verlagen, war 15 Jahre alt, als die deutsche Wehrmacht im September 1939 in Polen einmarschierte. Von einem Tag zum anderen war alles aus. Familien flüchteten ostwärts, verfolgt von Fliegerbomben, in zermürbender Suche nach einem sicheren Ort, die Landstraßen gesäumt von Erhängten.

Renia war Jungzionistin. An Widerstand hatte sie nie gedacht. Der Lauf der Ereignisse veränderte das. Bald mussten sie ein weißes Band mit Davidstern tragen, verloren ihre bürgerlichen Rechte und alles, was sie besaßen, wurden in Ghettos gesperrt.

Die Judenräte wurden in die Pflicht genommen, dass Anweisungen der Besatzer befolgt werden – unter Mithilfe der Judenpolizei, für die sich „nur Leute von der übelsten Sorte“ meldeten, so Renia. In den Ghettos herrschten Hunger, Schmutz und Läuse. Mit Fortdauer des Krieges auch sexuelle Gewalt, Demütigungen, willkürliche Erschießungen durch SS-Männer, die, oft betrunken, in ein Ghetto einfielen. Jede Privatheit war erloschen. „Niemand konnte atmen, husten oder weinen, ohne dabei Zuschauer zu haben“, so eine junge Ghetto-Bewohnerin. Niemand durfte hinaus, außer zum Arbeitsdienst.

„Die Deutschen verhärteten die Herzen der Juden“, beobachtete Renia, die eine neue Härte auch an sich selber bemerkte. „Jeder sorgt nur noch für sich, bereit, den Mitmenschen das Essen vom Mund wegzustehlen.“

Das Warschauer Ghetto wurde im Frühsommer 1940 errichtet. Nahezu eine halbe Million Menschen pferchte man in ein kleines Geviert in der Altstadt. Sie gaben sich dennoch nicht auf – auch das eine Form des Widerstands –, spielten Theater, Kabarett, Konzerte, richteten Schulen und geheime Hausbibliotheken ein, gaben Untergrund- zeitungen heraus. Doch die Zustände wurden schlimmer. Bei der ersten großen Aktion im Frühsommer 1942 wurden 52.000 Menschen deportiert. Der Warschauer Judenrat plädierte für Ruhe und Abwarten. Die Jugend wollte mit Knüppeln gegen das Zusammentreiben vorgehen. „Unser größter Feind ist die falsche Hoffnung“, meldete sich Zivia Lubetkin, zu Wort, scheu und ernst, eine Linkszionistin, die später im Warschauer Aufstand eine zentrale Rolle spielte. Ihre Kameradin Tosia Altmann in einem Brief an Freunde in Palästina: „Juden sterben vor meinen Augen, und ich bin machtlos.“

Die Jungen gründeten eine jüdische Kampforganisation, die ZOB, ein Zusammenschluss linker zionistischer Bewegungen. Auf Plakaten im Ghetto warnten sie vor Transporten nach Treblinka, begannen Waffen und Dynamit ins Ghetto zu schmuggeln, übten das Schießen. Im Spätsommer 1942 hatten sie fünf Gewehre beisammen.

Renias Familie war in Wodzisław Śląski nahe der tschechischen Grenze gestrandet. Sie hörten von immer neuen Gräueltaten. Renia sprach mit halb wahnsinnig gewordenen Frauen, bleich, zerlumpt, deren Kinder von Nazis zu Tode getreten worden waren, weil sie auf der Straße gespielt hatten. Sie lernte fünf Geschwister kennen, die unter Betten und in Kästen überlebt hatten, das kleinste war erstickt, die Mutter abgeholt. Sie sah eine Gruppe, die überfallen worden war und mit nichts am Leib in die Stadt wankte. Gab es noch einen Ort, an dem Juden leben durften? „Alle Herzen sind gebrochen. Es ist ein Wunder, dass nicht alle den Verstand verlieren“, notierte Renia über diese Tage.