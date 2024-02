Die Kompromissarinnen: Was die Frauenpolitik der ÖVP ausmacht

Fürs Protokoll: Auch Männer können Frauenpolitik machen, wenn sie es wollen. Kanzler Karl Nehammer widmete ihr in seinem „Österreichplan“ ein eigenes Kapitel. Im „Land der Frauen“, das er beschreibt, regiert allerdings die maximale Milde. Er fordert zum Beispiel die „Stärkung von Frauen in Führungspositionen durch Sichtbarmachung von Vorbildern“. Vor seinem Auftritt richtete er der Öffentlichkeit aus, das Binnen-I in der Verwaltung verbieten zu wollen und, als familienpolitische Maßnahme, eine eigene Baby-Karenz für Großeltern einzuführen. Die Gleichstellung soll kommen, aber ohne zu viele Unannehmlichkeiten zu bereiten.

Wer sind „die ÖVP-Frauen“?

Juliane Bogner-Strauß sitzt in ihrem Büro in der Lichtenfelsgasse und weiß genau, was jetzt kommt: Zu wenig Kante, zu viel Kompromiss, zu laut Ja sagen und zu leise ein Aber formulieren – das ist das Image, das die ÖVP-Frauen haben. In der SPÖ müssen Frauen genauso gegen Männer ankämpfen, die Parteichefin wurde eiskalt rausgedrängt, und es ist die ÖVP, die in viele Ämter erstmals Frauen entsandte. Trotzdem hört man öfter, wofür die SPÖ-Frauen stehen. Verlangt die Öffentlichkeit also zu viel von den ÖVP-Frauen? Oder verlangen die ÖVP-Frauen zu wenig?