Susanne Raab: „Eine Frau ist niemals schuld“

Ja, natürlich, als Frauenministerin habe ich auch oft gehört, dass Frauen Angst davor haben. Mein Appell ist aber, genau das zu tun. Ich möchte hinzufügen: Vor dem Gesetz ist jeder Mensch gleich, egal wie viel Geld oder Macht man hat. Frauen hören oft Dinge wie Sie hätten sich nicht so anziehen sollen, sie hätte dies oder das nicht tun sollen. Diese Täter-Opfer-Umkehr ist falsch. Es gibt keinen Umstand und kein Verhalten, das Gewalt oder Belästigung rechtfertigt. Eine Frau ist niemals schuld.

Mehrere Frauen werfen Sänger Till Lindemann sexuelle Übergriffe vor. Wären Sie in Wien auf ein Konzert gegangen?

Nicht gezwungenermaßen. Ich habe großartige Feministinnen kennengelernt, denen wir viel zu verdanken haben. Da ich nicht aus dieser Bewegung komme, definiere ich es so Ich will für volle Gleichberechtigung kämpfen und feministische, aber auch skeptische Stimmen überzeugen. Und Wir brauchen auch die Männer.

Es geht darum, dass diese Einkommensberichte einen tatsächlichen Mehrwert für Frauen haben. Dass sie lesbar und zugänglich sind und nicht irgendwo verräumt werden. Man darf aber nicht so tun, als würden Gehaltsunterschiede allein durch Lohntransparenz gelöst.

Das bin ich überhaupt nicht. Ich sehe die neue EU-Richtlinie zur Lohntransparenz positiv. Ich bin nur dagegen, so zu tun, als wären wir in Österreich so schlecht. Ab 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen haben wir ja schon Lohntransparenz.

Wieso sind Sie dann gegen mehr Lohntransparenz in Unternehmen?

Schon allein, dass man so viel darüber spricht, zeichnet kein reales Bild der Sorgen von Frauen. Ich finde es lächerlich, wenn sich der Stellvertreter einer Landeshauptfrau nicht so bezeichnet, sondern Landeshauptmann-Stellvertreter nennt.

Wenn Schwarz-Blau in Niederösterreich Landesbediensteten das Binnen-I verbietet, ist das doch auch Teil der verkrampften Debatte.

Die Genderdebatte wird sehr verkrampft geführt. Wir brauchen einen Zugang, der nicht völlig an den Lebensrealitäten der Frauen vorbeigeht und mit dem wir die Mehrheit der Menschen nicht verlieren. Frauenpolitik ist auch viel mehr als Gendern.

Ihr Parteifreund in Deutschland, Friedrich Merz, sagt „Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen zur AfD.“ Gilt das auch für Österreich und die FPÖ?

Ich verstehe, dass man damit Aufmerksamkeit erzeugen will und das ist ja auch gelungen. Aber bitte, lassen Sie uns wieder zu den Lebensrealitäten von Frauen zurückkommen. Ich will nicht, dass eine Frau bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit weniger verdient. Da hört sich der Spaß auf.

Sollte es einheitliche Vorgaben für Gendern in Gesetzen geben?

So sehe ich es auch. Daher haben wir die zusätzliche Milliarde, die wir investieren, an die sogenannten VIF-Kriterien gekoppelt Die Plätze sollen mit einem Vollzeitjob vereinbar sein.

In Tirol haben 45 Prozent der Kindergärten länger als zwei Monate zu. Das ist keine Wahlfreiheit.

Was sagen Sie einem Elternpaar, das keine Betreuung für das Kind findet?

Raab

Dass das so nicht sein darf und dass ich alles tun werde, damit die Bundesländer die Plätze ausbauen. Im Rahmen des Finanzausgleichs liegen Konzepte dazu am Tisch. Es soll noch in dieser Legislaturperiode ordentlich etwas weitergehen.

Das heißt es seit Jahrzehnten.

Raab

Die Situation ist besser, als sie oft dargestellt wird. Man spricht zum Beispiel immer von der Betreuungsquote der 0- bis 3-jährigen Kinder. Aber Bei den Zwei-Jährigen sind schon 60 Prozent in Betreuung.

Die Betreuungsquote bei 0- bis 3-Jährigen liegt bei 32 Prozent – also unter dem EU-Barcelona-Ziel von 33 Prozent, das Österreich vor 10 Jahren hätte erreichen sollen. Das neue Ziel liegt bei 45 Prozent. Davon ist Österreich weit entfernt.

Raab