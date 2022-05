Die russische Geschichtspolitik ist zum Kriegstreiber geworden

2014 wurde in Russland die "Rehabilitierung des Nazismus" verboten. In der Praxis kriminalisiert das neue Gesetz die Verbreitung von "wissentlich falscher Information über die Tätigkeiten der UdSSR während des Zweiten Weltkrieges", wobei staatliche Stellen entscheiden, was als richtig und falsch gilt.



2019 jährte sich der moralisch verwerfliche Hitler-Stalin-Pakt zum 80. Mal. Putin unternahm große Anstrengungen, dass an der bekannten Argumentation, die Sowjetunion hätte 1939 keine andere Wahl gehabt, sei vom Westen im Stich gelassen und in die Arme Hitlers getrieben worden, nicht gerüttelt werde. Eine Diskussion unter Historikern, ob dies wirklich so war, ist in Russland faktisch unmöglich.