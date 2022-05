Beweisfotos: Ist ein „zivilisierter“ Krieg überhaupt denkbar?

Luftbilder amerikanischer Aufklärungsflugzeuge haben schon im Zweiten Weltkrieg auf Massaker aufmerksam gemacht.

Bei seiner Recherche über Lynchmorde an alliierten Fliegerpiloten, die sich mit Fallschirmen aus abgeschossenen Flugzeugen retteten und am Boden von einer aufgehetzten Meute erschlagen wurden, stieß der Militärhistoriker Georg Hoffmann in amerikanischen Archiven auf Luftaufnahmen aus den letzten Kriegswochen des Jahres 1945. Tiefflieger hatten damals Kameras auf die Flügel montiert, die aus einer Höhe von 200 Metern Bilder schossen, die in Serie, zeitversetzt, einander überlappend einen plastischen Effekt ergeben.

Man brauchte solche Fotos, um die Lage und Stärke der deutschen Verbände zu analysieren – aber auch, um zu wissen, wie die Rote Armee aufgestellt war und in welcher Stärke sie den Osten Österreichs besetzte. Graz lag damals im Ausläufer einer Frontlinie. Hoffmann und seine Kollegin Nicole Goll stießen auf Luftaufnahmen von der Belgier-Kaserne in Graz, einer SS-Sammel- und Ausbildungsstätte. Durch Zufall hatten sie damit einen Hinweis für den Massenmord an ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern gefunden: Er liegt in gestochen scharfen Bildern eines Tieffliegers aus den ersten Apriltagen 1945, der die Belgier-Kaserne überflog.

Hoffmann fiel auf, dass auf den Fotos vom 2. April 1945 mehrere große Bombenkrater auf dem Kasernengelände zu sehen sind. Sie sind tief und deshalb auf dem Foto von dunkler Farbe. Auf Bildern der darauffolgenden Tage befindet sich dort, wo die Krater waren, ein heller Fleck. Die Krater waren offenbar zugeschüttet worden. Warum? Nach Recherchen stellte sich heraus, dass die erste Aufnahme zwei Stunden vor einem Massaker gemacht worden war, die anderen Fotos danach. Auf dem Platz innerhalb der Grazer Kaserne steht heute ein Gedenkstein, der an die Ermordeten erinnert.