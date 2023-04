„Die vier bis 40”: Eine SPÖ-Allianz, die neutral sein will

Michael Lindner sagt es gleich zu Beginn, um Missverständnissen vorzubeugen: Die Idee für diese Allianz sei ihm schon Ende Jänner gekommen – und damals sprach in der SPÖ noch niemand über eine Mitgliederbefragung. Die Partei war noch damit beschäftigt, die Wahlniederlage in Niederösterreich zu analysieren und abzuwickeln. Sven Hergovich wurde zum neuen Landesparteiobmann nominiert.

Also überlegte sich Michael Lindner, sein Amtskollege aus Oberösterreich: In der SPÖ sollten sich die - relativ neuen, relativ jungen - Landesparteichefs stärker vernetzen. Neben Lindner (40) und Hergovich (34) sind es Georg Dornauer (40) aus Tirol und David Egger (36) aus Salzburg. „Die vier bis 40“ nennt Hergovich die Allianz. Am Montag trafen sie sich in Linz, Egger musste wegen des Salzburger Wahlkampfs absagen.

Und nun versucht die Runde doch, sich im Chaos der Mitgliederbefragung zu positionieren – aber nicht für eine Person, sondern betont neutral: Sie alle seien „unbelastet vom aktuellen innerparteilichen Konflikt“, und würden „ganz bewusst“ keinen Einfluss auf die Mitgliederbefragung nehmen wollen, schreiben sie in einer gemeinsamen Stellungnahme: „Wer sie auch immer gewinnt, kann sich auf unsere Unterstützung und auf unseren Beitrag zur Erneuerung der SPÖ verlassen.“