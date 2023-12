Dominik Nepp

Es ging um Islamisten, die Anschläge auf christliche Einrichtungen geplant haben. Und diesen Abschaum brauchen wir in Österreich nicht! Wollen Sie diese Personen in Österreich in Ihrer Nachbarschaft haben? Finden Sie es normal, dass Kirchen von mit Maschinengewehren bewaffneten Polizisten geschützt werden müssen? Ich sicher nicht