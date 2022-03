Dompfarrer Anton „Toni“ Faber: „Da widerspreche ich dem Kardinal“

Wie geht es Faber mit dem Ukraine-Krieg und mit den Flüchtlingen? Er sei ein „grenzenloser Optimist“, glaubt an ein „Zusammenrücken und die Zivilgesellschaft“, konstatiert bei der Hilfsbereitschaft anders als 2015 „die unmittelbare Nachbarschaft, kulturelle und religiöse Gemeinsamkeiten“. Hat bei der Kanzlerpartei ÖVP in der Ausländerpolitik ein Umdenken stattgefunden? „Ich habe damals eine Stunde lang versucht, Sebastian Kurz zu überzeugen.“ Offensichtlich erfolglos. „Jetzt hat sich die Sprache völlig verändert. Das sind plötzlich ganz andere Töne.“ Glaubt er angesichts des Krieges an das Böse, gar an einen personifizierten Teufel? „Das kann nur die Macht des Bösen sein. Es gibt den Teufel. Ich habe ihn nur im Traum gesehen. Aber es gibt ihn.“ In der katholischen Kirche würde freilich selbst einem Tyrannen wie Putin qua Beichte flugs alles verziehen? „Als Christen schreiben wir auch den größten Verbrecher nicht endgültig ab.“

Der Dompfarrer ist in theologischen Fragen also nicht unbedingt im liberalen Mainstream des 21. Jahrhunderts angekommen. In Fragen der Amtskirche erweist er sich hingegen als progressiv bis hin zum Ungehorsam. Bei der Impfung etwa sei er „mit konservativen Kräften in der Kirche, im innersten Kreis, konfrontiert, die Abenteuerliches, wissenschaftlich nicht Fundiertes behaupten“. Kritik an seinen Kunstaktionen im Dom prallen ab. So verrät er „ein kleines Geheimnis“: dass er mit dem umstrittenen Maler Gottfried Helnwein „ein sicherlich sehr diskursives Kunstprojekt plant“.

Gleichgeschlechtliche kirchliche Eheschließung? „Ich hatte gedacht, ich erlebe das schon bis zu meinem 60. Geburtstag. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten.“ Und schließlich die Gleichstellung der Frau in der katholischen Kirche durch Priesterweihe, die Kardinal Schönborn im Club 3 vor Weihnachten ausgeschlossen hatte. Faber: „Da bin ich ganz anderer Meinung als der Kardinal, da widerspreche ich. Bei der Diakons- und später auch Priesterweihe der Frauen sind wir schon um einiges weitergekommen.“